Владимирским чиновникам запретили машины дороже 2 миллионов рублей

В распоряжении администрации Владимирской области находится 92 машины. В этом году от 17 самых изношенных планируют избавиться — продать на аукционе. Это машины, которые служат больше 8 лет и пробег составляет свыше 300 тысяч километров. Вместо них администрация области закупит 13 новых автомобилей, в их число входят две «Toyota Camry» для заместителей губернатора. Но стоимость новых машин не должна превышать 2 миллионов рублей.

В понедельник старые машины показали журналистам.

Машины, которые планируют продатьФото: Валерия Рудометова

- Одна машина из 17 — «Mercedes-Benz» 2008 года с пробегом в 460 тысяч километров — закреплена за первым заместителем губернатора по финансовой и налоговой политике Вячеславом Кузиным. Остальные машины в автохозяйстве на Большой Московской предоставляются по заявкам. Одна и та же машина может работать в одном департаменте, а потом ее передают для работы в другом, - объясняет Сергей Тараник, директор специализированного автохозяйства обладминистрации. - Весь транспорт на ходу, на всех авто, кроме двух «Газелей» и «УАЗа», сейчас ездят чиновники.

Салон "Мерседеса"Фото: Валерия Рудометова

Для того, чтобы продать 17 списанных машин, независимые эксперты должны установить минимальную цену аукциона, в котором могут участвовать все желающие. Машины не будут готовить к продаже и тратить деньги на замену каких-то деталей.

Взамен проданных 17 купят 13 новый автомобилей. Сергей Тараник отметил, что сейчас сложнее закупить новые машины, ведь для государственных учреждений запрещена покупка транспорта, который производится не на территории России. Изначально для сотрудников администрации хотели закупить несколько машин марки «Hyundai Sonata», но сейчас эти машины перестали производить в России. Возможно, вместо них купят 11 машин «Skoda Octavia».

- Такой «Mercedes», на котором ездит Вячеслав Кузин, мы уже не купим. Мы ограничены двумя миллионами. За эти деньги можно приобрести «Toyota Camry», и то, в не самом лучшем исполнении, - отмечает Сергей Тараник. - Для заместителей губернатора «Toyota» будет две.

В итоге в парке вместо 92 машин будет 88, но число водителей не изменится: сейчас их насчитывается 70, в штат требуется еще 1. Зарплата средняя — оклад почти 12 тысяч и премия 85% от оклада. Еще можно получить надбавку за интенсивность работы.

КОНКРЕТНО

Автопарк чиновников Белого дома обновляли в 2014 году, на его поддержание в 2016 году потратили 14,5 миллионов рублей. В составе парка 36% машин имеют пробег свыше 300 тысяч километров, отдельные авто — свыше 700 тысяч. 43 машины находятся в эксплуатации более 8 лет, 28 машин — более 10 лет. На покупку новых машин в областном бюджете заложено 20 миллионов 113 тысяч рублей.