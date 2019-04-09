2019-04-08T17:48:34+03:00
Общество

Владимирцы требовали всенародных выборов мэра

На общественных слушаниях по ликвидации должности главы города жители разделились на два лагеря
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
В зале - молодая сменаВ зале - молодая сменаФото: Ольга МАКАРОВА
Изменить размер текста:

На прошлой неделе во Владимире прошли общественные слушания по изменениям системы выборов главы города. Сейчас мэром областного центра является Ольга Деева. Депутаты горсовета в марте предложили внести изменения в Устав города и ликвидировать эту должность.

Такое право депутатам дал принятый 31 января Заксобранием закон о новой системе выборов мэров.

По документу, местные советы теперь могут сами решать, кто будет выбирать мэра - жители всеобщим голосованием или депутаты и чиновники. Это правило действует для всех городов, кроме Владимира. В областном центре право выбора главы дали не жителям, а депутатам. О прямых выборах во Владимире в законе речи не идет. В этом случае полномочия «условной Ольги Деевой» перейдут «условному Андрею Шохину» - то есть от мэра к сити-менеджеру.

Решение совета выводили на экран Фото: Ольга МАКАРОВА

Решение совета выводили на экранФото: Ольга МАКАРОВА

В зале - молодая смена

По закону, поправки в устав должны обсудить жители на общественных слушаниях. Что и произошло в пятницу, 5 апреля. День будний, время рабочее, поэтому прийти смогли могли не все заинтересованные. Не пришли ни Андрей Шохин, ни сама Ольга Деева. Ее видели перед началом мероприятия, но в зале нынешний мэр города не была.

Тем не менее, зал на 150 мест был забит до отказа. Думаете, пенсионерами? Нет, в основном сидели молодые люди студенческого возраста. Какая политически активная молодежь пошла! Также были представители КТОСов и районных администраций.

Выступить с трибуны (такое право теоретически дали всем) смогли только специально подготовленные участники. Оказалось, что нужно было зарегистрироваться как минимум за полчаса до начала слушаний (напомним, что прошла встреча в рабочее время), а свои предложения заранее представить в письменном виде.

Помимо этого, в начале встречи вместо того, чтобы доступно объяснить жителям города, какие поправки планируют внести и как они повлияют к жизнь города и работу в администрации, людям просто на большом экране показали длинные цитаты из действующего Устава города в старой и новой формулировках. Такое смог бы понять только юрист или очень подкованный в законах человек.

«Нам чуждо слово сити-менеждер, то ли дело мэр»

Владимирцы, которым удалось выйти к микрофону, разделились на два лагеря — одни требовали, чтобы мэра города выбирали жители, другие соглашались с поправками в Устав.

- Я вышел на эту сцену не потому, что мне так захотелось, а потому, что мне надоело, что за нас кто-то решает, - сказал председатель городского совета ветеранов Василий Никитенко. - Не может главой быть города Владимира человек, который избирается шестью лицами: тремя от администрации и тремя от городского совета. Я прошу вас, чтобы сегодня в повестку добавили вопрос о том, чтобы избирать главу города прямым всенародным общественным изъявлением города Владимира.

Тех, кто требовал вернуть прямые выборы мэра, а таких было немало, дружная группа молодых активистов заглушала криками «речь спикера не по повестке дня!» А после аплодировали в поддержку своих же слов, не давая человеку высказаться.

Представители второй группы выходили на трибуну с солидной папкой бумаг, говоря, что они изучили законы и Устав, долго зачитывали по бумажке, и в итоге почему-то пользовались аргументом: «Нам чуждо слово сити-менеждер, то ли дело мэр».

В заключении публичных слушаний заместитель председателя Городского совета Ларисы Пышнонина резюмировала, что участниками мероприятия поправок в Устав одобрены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Кожемяко: Всех пленников из «китовой тюрьмы» по поручению Владимира Путина мы выпустим в дикую природу. Причём - в российскую!
Об этом губернатор Приморья рассказал в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Преподаватель йоги в СИЗО Алексей Меркулов - богослову Дворкину: "Я не могу понять, где вы черпаете знания про йогу? Все же совсем не так"
К произошедшему скандалу вокруг занятий кундалини в следственных изоляторах Москвы йог Меркулов отнесся философски. А что касается «высвобождения сексуальной энергии», ответил: «Она не высвобождается, а перетекает в смирение и терпение»
Сектовед Александр Дворкин: «Никакую экспертизу про йогу в СИЗО я не писал»
Разгоревшийся вокруг занятий йогой в московских СИЗО скандал получил какой-то странный поворот. Занятия действительно приостановили, но все инициаторы этого, оказывается, об этом и не просили
Новости 24
Ковровчанин, притворившись туристам, ограбил прохожего
Посетив выставки в Центре ИЗО, владимирцы получат в подарок книги
Владимирцы привезли 8 медалей с соревнований по радиоспорту в Ставрополе
В Александрове водитель бензовоза продавал на сторону бензин, а пустоты заполнял нефтепродуктами
Заезд с Лыбедской магистрали на Стрелецкую запретили
В Юрьев-Польском педагогу, которая взяла за ухо ученика, объявили выговор
Владимирское "Торпедо" сыграло вничью с ФК "Муром"
Во Владимирскую колонию в кубиках "Магги" пытались пронести гашиш
Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передали личные вещи писателя Ларина
Владимирские гимнастки выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях «Жемчужины Санкт-Петербурга»
Владимирский областной перинатальный центр внедрил новую методику обезболивания родов
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве ЦФО в Московской области
Пожарные в Муроме спасли человека на пожаре
Во Владимирской области назначен новый руководитель УФНС
За выходные во Владимирской области четыре раза подожгли сухую траву
В Филипповском 13 человек тушили жилой дом
Житель Киржача угнал автомобиль, чтобы прокатиться
В Александрове судят иностранцев, сбывавших наркотики через интернет
Камешковца, укравшего электроинструмент, разыскивали четыре года
Лже-банкиры обманули ковровчанку ста тысяч рублей
Пожар вспыхнул у мемориала на месте гибели Юрия Гагарина
В Коврове появится новый храм
Во Владимирской области назвали главных должников по оплате электричества
В Струнино вспыхнул частный дом
В Вязниках на пожаре погибли бабушка и двое внуков
Во Владимирской области ищут пропавшего 21-летнего вязниковца