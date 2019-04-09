Владимирцы требовали всенародных выборов мэра

На прошлой неделе во Владимире прошли общественные слушания по изменениям системы выборов главы города. Сейчас мэром областного центра является Ольга Деева. Депутаты горсовета в марте предложили внести изменения в Устав города и ликвидировать эту должность.

Такое право депутатам дал принятый 31 января Заксобранием закон о новой системе выборов мэров.

По документу, местные советы теперь могут сами решать, кто будет выбирать мэра - жители всеобщим голосованием или депутаты и чиновники. Это правило действует для всех городов, кроме Владимира. В областном центре право выбора главы дали не жителям, а депутатам. О прямых выборах во Владимире в законе речи не идет. В этом случае полномочия «условной Ольги Деевой» перейдут «условному Андрею Шохину» - то есть от мэра к сити-менеджеру.

Решение совета выводили на экранФото: Ольга МАКАРОВА

В зале - молодая смена

По закону, поправки в устав должны обсудить жители на общественных слушаниях. Что и произошло в пятницу, 5 апреля. День будний, время рабочее, поэтому прийти смогли могли не все заинтересованные. Не пришли ни Андрей Шохин, ни сама Ольга Деева. Ее видели перед началом мероприятия, но в зале нынешний мэр города не была.

Тем не менее, зал на 150 мест был забит до отказа. Думаете, пенсионерами? Нет, в основном сидели молодые люди студенческого возраста. Какая политически активная молодежь пошла! Также были представители КТОСов и районных администраций.

Выступить с трибуны (такое право теоретически дали всем) смогли только специально подготовленные участники. Оказалось, что нужно было зарегистрироваться как минимум за полчаса до начала слушаний (напомним, что прошла встреча в рабочее время), а свои предложения заранее представить в письменном виде.

Помимо этого, в начале встречи вместо того, чтобы доступно объяснить жителям города, какие поправки планируют внести и как они повлияют к жизнь города и работу в администрации, людям просто на большом экране показали длинные цитаты из действующего Устава города в старой и новой формулировках. Такое смог бы понять только юрист или очень подкованный в законах человек.

«Нам чуждо слово сити-менеждер, то ли дело мэр»

Владимирцы, которым удалось выйти к микрофону, разделились на два лагеря — одни требовали, чтобы мэра города выбирали жители, другие соглашались с поправками в Устав.

- Я вышел на эту сцену не потому, что мне так захотелось, а потому, что мне надоело, что за нас кто-то решает, - сказал председатель городского совета ветеранов Василий Никитенко. - Не может главой быть города Владимира человек, который избирается шестью лицами: тремя от администрации и тремя от городского совета. Я прошу вас, чтобы сегодня в повестку добавили вопрос о том, чтобы избирать главу города прямым всенародным общественным изъявлением города Владимира.

Тех, кто требовал вернуть прямые выборы мэра, а таких было немало, дружная группа молодых активистов заглушала криками «речь спикера не по повестке дня!» А после аплодировали в поддержку своих же слов, не давая человеку высказаться.

Представители второй группы выходили на трибуну с солидной папкой бумаг, говоря, что они изучили законы и Устав, долго зачитывали по бумажке, и в итоге почему-то пользовались аргументом: «Нам чуждо слово сити-менеждер, то ли дело мэр».

В заключении публичных слушаний заместитель председателя Городского совета Ларисы Пышнонина резюмировала, что участниками мероприятия поправок в Устав одобрены.