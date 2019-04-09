Владимирские многодетные семьи просят проездные билеты для детей

Во Владимирской области скоро будет создан областной Совет многодетных семей. 5 апреля его создание обсуждалось в областной администрации с участием представителей соцзащиты. Совет будет собирать все предложения, актуальные сегодня для многодетных семей - предоставление жилья, выделение земельных участков, работа опеки, летний отдых и льготный проезд в транспорте.

Вместо денег - проездной

Именно вопрос о бесплатном проезде школьников из малоимущих многодетных семей, возможно, решится одним из первых. Сейчас по закону семьям выплачивается на каждого ребенка-школьника ежемесячная дотация на питание и проезд в размере 1203 рублей. Во время летних каникул деньги не выплачиваются.

Многотедные родители говорят, что этих денег не хватает. Школьники посещают кружки и секции не один раз в неделю, а два-три. Деньги на проезд нужны и в выходные, когда проходят различные культурные мероприятия. Проездной школьнику можно купить только на троллейбус, которым в половину мест не доедешь.

Поэтому вместо денег родители просят выдавать школьникам единый проездной билет, стоимость которого сегодня составляет 1400 рублей.

- Этот вопрос обязательно будет рассмотрен на Совете. Более того, будет создана интерактивная площадка в приложениях Viber или WhatsApp для оперативного решения и других злободневных вопросов, - пояснила директор департамента соцзащиты Любовь Кукушкина.

Многодетные семьи также выступили с предложением пересмотреть на Совете условия поддержки нуждающихся. В частности, заменить выделение земельных участков денежными выплатами. Не каждая семья может себе позволить построить дом на участке, в итоге землю все равно продают, чтобы купить недвижимость - закон это позволяет при условии оформления в собственность всех членов семьи.

Проблемы существуют и с получением компенсации за уже построенный дом, получают эти деньги единицы из-за отсутствия полноценного финансирования.

Напомним, в регионе действует подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области», согласно ее правилам, многодетным семьям после того, как они возведут дом под крышу, муниципалитеты выделяют социальную субсидию, которая частично компенсирует расходы на его строительство. При этом размер общей площади жилого помещения должен составлять не менее 18 кв. метров на 1 члена многодетной семьи.

Няня для многодетной семьи

На заседании также обсудили новшества, которые департамент соцзащиты региона готов реализовывать в ближайшее время. Например, во всех отделениях соцзащиты многодетными вскоре будут заниматься специально выделенные сотрудники.

- Это будут своего рода социальные менеджеры, которые будут оказывать помощь не только при оформлении выплат и пособий, но и разъяснить права на получение земельного участка, рассказывать о льготах при оформлении детей в детсад и так далее. Весь спектр правовой информации также будет собран во всех отделениях МФЦ. От руководства МФЦ получено согласие на расширенное консультирование этой категории населения, и это будет большим подспорьем для многодетных родителей, - считает Кукушкина.

Рассматривается вопрос и о возможности получить помощь соцработника на дому. Очень часто многодетной маме не с кем оставить детей, чтобы самой обратиться за медицинской помощью. Если нововведение найдет поддержку у руководства региона, такого вида услуга станет доступной многодетным родителям.

Также директор департамент соцзащиты администрации области предложила ввести правило, согласно которому многодетные родители и их дети будут приниматься врачами вне очереди.

Пособия хотят выплачивать по-новому

Меры господдержки для многодетных семей на сегодняшний день направлены преимущественно на малоимущие семьи. Те семьи, у кого на члена семьи приходиться в месяц хотя бы на один рубль больше прожиточного минимума, не могут воспользоваться большинством льгот. Кстати, на сегодняшний день сумма прожиточного минимума на человека равна 9 523 рубля.

- Мы рассматриваем возможности, каким образом можно было бы поднять эту планку, взять за основу хотя бы не один, а полтора прожиточных минимума. Тогда количество семей, которые получают разные виды пособий, непременно бы увеличилось, - рассказала Любовь Кукушкина.

На сайте департамента соцзащиты будет открыт новый раздел «Многодетные семьи», где также будут собрана вся важная социально-правовая информация и все новшества, связанные с этой категорией населения.

КОНКРЕТНО

Совет по делам многодетных семей планируется проводить раз в месяц. Многодетные отцы и матери, которые живут в районах области, смогут принимать участие в собраниях по конференц-связи: аппаратура, позволяющая проводить он лайн трансляции установлена во всех отделах соцзащиты региона. По итогам работы члены Совета будут готовить предложений, которые в дальнейшем будут направлены на рассмотрение губернатору.