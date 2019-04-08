Под Киржачом сгорел гостевой дом у мемориала на месте гибели Гагарина

Гостевой дом, расположенный рядом с мемориалом Героям Советского Союза Юрию Гагарину и Владимиру Серегину, сгорел в субботу, 6 апреля. Мемориал был сооружен в 1975 году на том месте, где в 1968 году во время тренировочного полета разбились первый советский космонавт Юрий Гагарин и летчик-испытатель Владимир Серегин.

Все, что было внутри, погиблоФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Рядом с мемориалом находился так называемый «домик летчиков» - небольшая бревенчатая изба с одним этажом и мансардой, обшитая досками. В последние годы он работал как гостевой дом, в одной из комнат находился мини-музей погибших героев с личными вещами Гагарина и Серегина, детскими рисунками о полетах в космос и некоторыми другими экспонатами.

Звонок о том, что гостевой домик горит, поступил на пульт диспетчера Киржачского пожарно-спасательного гарнизона вечером 6 апреля, в 21.13. На место немедленно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №69 - семь человек на двух автоцистернах. Одновременно к месту пожара были направлены два спасателя пожарно-спасательной части №43 на автоцистерне, добровольная пожарная команда из четырех человек на автоцистерне и службы пожаротушения ЦУКС – 2 человека на 1 единице техники. Итого пять единиц техники и 15 пожарных.

Несмотря на все усилия спасателей, от дома остались только обгоревшие бревнаФото: ГУ МЧС по Владимирской области

К моменту приезда первой бригады дом уже полыхал целиком, от фундамента до крыши. Он небольшой - 8 на 15 метров, и огонь быстро охватил всю площадь. К дому не был подведен газ, так что взрываться было нечему, и, к счастью, внутри никого не было, так что в огне никто не пострадал.

Во владимирском МЧС отмечают, что дом не был оборудован системами автоматической противопожарной защитыФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Как сообщает пресс-служба УМЧС по Владимирской области, тушение пожара шло так:

В 21.40 – пожар локализован на площади 120-ти квадратных метров

В 21.48 – ликвидация открытого горения.

В 22.55 – ликвидация последствий пожара.

Так музей выглядел еще пару дней назад. Фото: сайт tourism33.ru

Несмотря на все усилия спасателей, от дома остались только обгоревшие бревна. Все, что было внутри, погибло. Во владимирском МЧС отмечают, что дом не был оборудован системами автоматической противопожарной защиты.

Причина пожара выясняется.