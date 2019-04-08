Собачьи войны: владимирцы хотят бороться против выгула собак на школьных и детских площадках

Вслед за солнышком на улицах появились и горожане, спешащие насладиться весенним теплом. Однако прогулки не радуют - все дорожки, скверы и детские площадки в оттаявшем собачьем... богатстве. Как говорится, куда не вступи – все к деньгам.

Проблема это знакома всем горожанам, независимо от района города. Владимирцы жалуются, что часто вечерами собачники гуляют на школьных участках, особенно много их собирается около школ №№ 37, 39 и 34. У последней, по словам очевидцев, вечерами можно встретить сразу несколько десятков псов с владельцами. Естественно, рядом с ними уже не покатаешься с ребенком на велосипеде, да и проходить мимо страшновато.

- Недавно я гуляла с дочкой на новой площадке около пруда, а мужчина выгуливал там свою собаку, которая гадили прямо около горок. Я возмутилась, а он грубо ответил, мол, что вы мне говорите, вы животному скажите. И долго еще вслед мне кричал гадости, - жалуется молодая мама Алла Селезнева. – В другой раз на детскую площадку пожилая женщина привела овчарку, разложила ей еду около лавочки, стала кормить. Заявила, что она живет недалеко и всегда так делает. Просто не представляю, как с ними бороться?

Собачники признают, что действительно выгуливают любимцев позади жилых домов, в скверах и на детских площадках. Но уверяют, что делают это не со зла: специальных мест для выгула в городе просто нет! Несколько лет назад их планировали организовать, однако пока идею так и не воплотили в жизнь. А при их отсутствии «Правила содержания домашних животных в городе Владимире» разрешают владельцу самому выбрать место выгула при условии, что он сумеет обеспечить безопасность окружающих, поэтому просто так выгнать собачников с пустующего школьного двора не удастся.

Зато можно привлечь его к административной ответственности, если он не соблюдает обязательные правила. Например, в жилых микрорайонах выгуливать собак можно только на поводке, на пустыре поводок можно снять, но обязательно надеть намордник. Нельзя отпускать их побегать без присмотра, а также отправлять гулять с крупными собачками подростков до 14 лет и нетрезвых товарищей. Еще один момент – владельцы обязаны убрать за своим питомцем, оставив тротуар, детскую или школьную площадку в чистоте.

Чтобы наказать нарушителя, нужно обратиться в полицию, желательно приложив фото, подтверждающие, что нарушение имело место. Замечательно, если вы сможете назвать имена и адреса безответственных хозяев – это значительно ускорит процесс. Кстати, во Владимирской области уже были случаи, когда с хозяев, выпустивших собачек побегать без присмотра, но, к счастью, никого не покусавших, брали штраф – несколько сотен рублей.