В этом году во Владимире отремонтируют 17 дорог

План ремонта дорог во Владимире был утвержден городской администрацией в марте. Сейчас управление ЖКХ готовит документы для торгов, которые должна объявить областная администрация. Если все аукционы пройдут в апреле-мае, то есть шанс, что ремонтные работы начнутся летом и их успеют закончить до дождей и снегов.

В перечень ремонтных работ вошли дороги во всех районах города, включая такие проблемные места, как улица Северная, Мостострой, улица Диктор Левитана. Будет отремонтирована дорога на улице Чайковского, правда, неизвестно, состыкуют ли сроки ее ремонта с реконструкцией самого сквера.

Составляя план-график ремонта, управление ЖКХ исходило из состояни асфальта, в том числе ориентируясь на «Карту убитых дорог», составленную региональным отделением ОНФ. Однако, как сообщили в мэрии, в список не попали и не могли попасть дороги, которые ремонтировались менее трех лет назад. Они находятся на гарантийном обслуживании у фирм-подрядчиков, и все выявленные там дефекты будут устранены бесплатно - иначе подрядчика ждет суд и включение в список «недобросовестных поставщиков».

Всего на ремонт дорог во Владимире в этом году будет потрачено чуть больше 267 миллионов рублей. Из них, по данным мэрии, около 200 миллионов рублей - федеральные деньги, 61 миллион рублей - из городского бюджета и 6 миллионов - из областного. Это меньше, чем в прошлом году. Напомним, в 2018 году городской бюджет выделил на ремонт дорог и дворов около 100 миллионов рублей, а областной - чуть больше 40 миллионов.

В мэрии утверждают, что областная администрация «обделяет» Владимир деньгами на ремонт дорог, несмотря на то, что областной центр является основным поставщиком средств транспортного налога. Как известно, именно транспортный налог собирается для того, чтобы содержать дороги в порядке.

В прошлом году Владимир собрал и передал в областной дорожный фонд 470 миллионов рублей транспортного налога. Однако эти средства распределены среди всех муниципалитетов региона, и Владимиру досталось мало. Правда, судя по прошлому году, транши из областного бюджета выделялись вплоть до октября. Так что и в этом году ситуация еще может измениться.

Кстати, в прошлом году во Владимире было отремонтировано существенно больше дорог - более 40 участков проезжей части, плюс тротуары и благоустройство дворов.

КОНКРЕТНО

Какие дороги отремонтируют во Владимире в 2019 году

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Карту ремонта дорог можно посмотреть на сайте администрации города Владимира. Там отмечены все объекты, внесенные в план - тротуары, дворы, улицы. Можно увидеть, когда начнется ремонт и сколько времени он займет.