Застройку у парка «Дружба» сократили на треть

В последние две недели во Владимире проходил сбор подписей против застройки территории около парка «Дружба», организованный известным журналистом-общественником Иваном Ростовцевым. Было собрано более трех тысяч подписей. В петиции, обращенной к сити-менеджеру Андрею Шохину и губернатору Владимиру Сипягину, жители требуют отменить застройку многоэтажными домами территории вокруг парка «Дружба». Это единственный уголок природы на огромный юго-западный район города, где люди катаются на лыжах, гуляют с собаками, там проходят занятия верховой ездой для детей-инвалидов, многие приходят туда летом с детьми на пикники. В общем, причин, по которым жители категорически против превращения леса в квартал новостроек, много.

Однако собрать совещание по вопросам застройки мэрию, скорее всего, вынудили не протесты жителей, а выступление спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Он в эфире федерального телевидения обратился к владимирским властям с просьбой отменить застройку и не уничтожать лыжню Прокуророва, которая попадает на территорию строительства. Правда, Губерниев слегка перепутал адресата - обратился к губернатору Сипягину, хотя градостроительные полномочия с конца прошлого года принадлежат мэрии. Вот мэрия и собрала совещание заинтересованных сторон.

Иван Ростовцев как представитель общественности долго и эмоционально рассказывал о том, чем хороши земли вокруг парка «Дружба» для горожан. Горожане соглашались. Местная жительница Анна Борисова заявила, что после застройки обязательно понадобится дорога, которая наверняка пройдет по дендрарию - особо охраняемой территории.

Затем слово взял заместитель главы города Владимира Сергей Сысуев. Он начал с того, что разъяснил путаницу в терминах.

- Вы говорите: «Застройка парка «Дружба». В существуюшем генплане парк и прилегающую к нему лесопарковую зону никто не трогает, это священная корова. Речь о застройке рядом, на границе 50-метровой охранной зоны, - сказал Сергей Сысуев. - А это уже частная собственность. Это бывшая территория совхоза «Вышка», которая каким-то образом когда-то перешла в частную собственность.

Как земли совхоза стали частными, сейчас уже, видимо, не выяснить. Но повлиять на застройщика город, по словам Сысуева, не может.

Правда, чуть позже выяснилось, что очень даже может и уже.

- Вам только что сократили площадь застройки почти на треть, - сказал Сергей Сысуев на очередной всплеск возмущения местных жителей. - Было в генплане 98 тысяч квадратных метров под многоэтажную застройку, а стало 54 тысячи!

По словам заместителя главы города, проект застройки бывшей «Вышки» комплексный. Он включает 4 детских садика, из которых два встроенных и два отдельно стоящих, школу и больничный комплекс по типу того, который сейчас в Загородном парке.

Полностью отказаться от стройки город отнюдь не планирует. А Губерниева (если ему кто-то не поленится сообщить) успокоили: лыжня Прокуророва сохранится. Она почти целиком проходит по муниципальной земле, лишь краем заходя на территорию стройки. Этот край передвинут, а по всей лыжне установят освещение.

А как же быть с уничтоженным лесом? Во Владимире и так нехватка зелени. Сергей Сысуев предложил компенсировать ее, расширяя границы Владимира и организуя лесопарковые зоны на окраинах. А в центре города зелень «не должна мешать развитию».