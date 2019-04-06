Во владимирских лесах — раннее нашествие клещей и пробуждение гадюк

Дружная весна в этом году быстро вывела из спячки клещей и гадюк. У водоемов и в лесах рыбаки и охотники уже встретились с кровососами и черными змеями. Социальные сети пестрят фотографиями гадюк, которых нашли в Петушинском районе, Вязниковском, и даже в Мостострое. Но, по мнению специалиста выставочного отдела ВСМЗ Дениса Дуденкова, пока опасные твари малоподвижны. Но это не говорит о том, что их покой можно нарушать.

- Гадюки вылезают на солнышко, поэтому лесникам стоит их опасаться, надевать резиновые сапоги, через них точно не прокусят. Змеи обычно появляются на хорошо прогреваемых местах: на склонах, в оврагах с южной стороны. Поэтому если вы собираетесь на природу на те же майские праздники, то учите это и смотрите под ноги, - отмечает Денис Дуденков.

По его словам, гадюки вполне безопасны и не агрессивны, за ними можно даже понаблюдать. Но трогать, вмешиваясь в их пространство, - нет. Просто некоторые взяли в привычку поднимать гадюку палочкой. Нужно помнить, что у этих змей есть яд, который может вызвать аллергическую реакцию.

- По поводу клещей. Да, сейчас встречаются они, но не в городе. В город их занесут только в мае. А пока в зоне риска - охотники, рыбаки и туристы - любители леса. Также проснутся ежи, которые переносят на себе клещей. Горожанам стоит уже принять это во внимание: начинать проверять одежду, выезжать в огороды и на дачи в резиновых сапогах и надевать головные уборы, - продолжил специалист, отмечая, что это не все весенние вредители, скоро будут появляться жалящие насекомые — осы, пчелы, шерстни.

В Роспотребнадзоре тоже считают, что удивляться пробуждению клещей не стоит. Официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова рассказала, что укушенных клещами пока, к счастью, нет. Но надо быть настороже. Если же вы подцепите нарушителя спокойствия, выкрутите их из тела, как шуруп. Но не давите, а отнесите в лабораторию, на Офицерскую, 20, чтобы узнать, болен он или нет. При появлении первых признаков заболевания: повышении температуры и озноба, чувства слабости, головной боли, покраснении кожи вокруг места укуса - необходимо обратиться к врачу.