2019-04-05T14:38:37+03:00
Общество

Отделение скорой помощи в Оргтруде передадут больнице "Красного креста"

Неотложка продолжит работать на своем месте
Сергей МОРКОВКИН
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Станция скорой помощи остается на своем местеСтанция скорой помощи остается на своем местеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители микрорайона Оргтруд обеспокоены возможным закрытием станции скорой помощи местной больницы № 7. Они опасаются, что если будет ликвидировано отделение местной неотложки, то помощи в нужный момент они могут не дождаться. Приказ о расформировании станции, подписанный департаментом здравоохранения администрации области, действительно существует. Но о ликвидации станции скорой помощи в Оргтруде речи не идет.

Приказ департамента гласит, что по сути станция скорой помощи из-под контроля больницы в Оргтруде перейдет в ведомство больницы скорой помощи города Владимира ("Красный крест"). Ей будет передано все имущество станции, включая помещение отделения. Главврачу городской станции скорой помощи приказано до 1 июля принять работников из Оргтруда под свое руководство.

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Тем не менее, опасения жителей Оргтруда вполне объяснимы. Сейчас в местной больнице продолжают работать лишь дневной стационар, детское отделение и "скорая". А вот к врачу-кардиологу или ЛОРу жителям отдаленных микрорайонов теперь приходится кататься в пятую городскую больницу в Доброе.

Человек, близкий к проблемам работы скорой помощи во Владимире, рассказал "КП-Владимир", что разговоры о возможном закрытии отделения "неотложки" в Оргтруде ведутся уже более четырех лет. Все это время местным жителям удавалось отстаивать свою больницу. По словам нашего собеседника, из отделения скорой помощи в Оргтруде во Владимир может перевестись несколько фельдшеров.

Не менее важной проблемой остается доступность работы скорой помощи. Летом в разгар сезона ремонта дорог водителям реанимобилей придется объезжать моногочисленные городские пробки.

- Если при хороших условиях и со станции на улице Растопчина, то добраться до Оргтруда или Лесного можно за десять минут, - рассказывает наш собеседник. - Но система работы скорой помощи немного другая, вполне можно получить вызов в Лесной из Юрьевца. Тогда, конечно, даже за полчаса не добраться. Особенно сложно, конечно, будет летом. Потому что боголюбовская гора будет стоять, а по центру дороги поставили отбойники, поэтому объехать по встречке не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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