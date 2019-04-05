Рожайте с мужем и музыкой. Бесплатно!

В конце марта у владимирского роддома №2 сменилась руководство, его возглавила приехавшая из Москвы Вера Плашкевич, врач с тридцатилетним опытом, кандидат медицинских наук. Бывший главный врач Ирина Кирюхина, проработавшая в роддоме более тридцати лет, а в последнее время трудившаяся начмедом, уволилась вскоре после назначения нового руководителя, заявив, что не согласна с его решениями. Что и как изменилось в роддоме за неделю? 3 апреля для будущих мам и всех желающих там провели экскурсию.

Вход в роддомФото: Ирина Мальцева

Новорожденного - папе на волосатую грудь

Первая цель нового главврача - по максимуму внедрить партнерские роды. Если раньше это почти не практиковалось, то теперь прийти рожать вместе с мужем, мамой, сестрой или подругой сможет любая женщина. Причем бесплатно: доплачивать за присутствие близкого человека на родах не нужно. Специально для этого подготовили пять индивидуальных родзалов.

- Партнерские роды важны – это и роды легче, и ребенок счастливее, - уверена Вера Плашкевич.

Забирать новорожденного на осмотр и взвешивание тоже будут не сразу. Сначала крохе дадут два часа полежать на маминой груди, высосать первые капли молозиво, успокоиться, слушая знакомый стук сердца. Естественно, это относится к здоровым детям, если малышу потребуется срочная помощь неонатолога, ждать никто не будет. Если помощь нужна самой маме, например, после операции, малыша доверят папе.

- Ему поставят кровать, где отец так же пролежит два часа с новорожденным карапузом на волосатой груди, - пообещала Вера Плашкевич.

Врачи уверяют, что такой пока еще уникальный опыт станет надежным «оберегом» и отец, два часа согревавший новорожденного, никогда своего ребенка не оставит.

Берите, что хотите - фотографа, шоколад, фитбол

Отныне во втором роддоме не будет отдельных залах для «платников» – рожать все будут комфортно и бесплатно. Кроме родных, на роды можно будет пригласить фотографа или доулу – специально обученную женщину, которая станет вашим помощником на это время. Взять воду в маленьких бутылках, шоколад или другой перекус, смартфон с любимой музыкой. Фитбол, прыгая на котором, легче переносить схватки, предоставят в роддоме. В планах – установить шведские стенки и обучить персонал принимать вертикальные роды.

- Роды - событие, которое происходит в жизни женщины практически пару раз в жизни и наша задача – сделать, чтобы им было комфортно и приятно, - уверена Вера Плашкевич.

В палатеФото: Ирина Мальцева

С мамами не расставайтесь

Вторая важная вещь - возможность мамы не расставаться с новорожденным малышом. Если раньше лежать вместе с крохой могли только мамочки в сервисных платных палатах, то теперь абсолютно бесплатно смогут все, для этого подготовили небольшие палаты на 3-4 женщины. Палаты «повышенной комфортности» тоже остались, цена 19500 рублей. За эти деньги мама получит только одну соседку, а в бесплатных их будет две или три.

- Девять месяцев ребенок провел в отличных условиях – ему было тепло, сытно, он слышал сердце мамы. И вдруг все изменилось. Ни одна самая хорошая медсестра не сможет заменить маму. Почему у нас так много злых, равнодушных людей? Потому что их еще в младенчестве оторвали от мамы, - объясняет Вера Плашкевич.

Возможно, в роддоме появится и еще одна платная услуга, которая уже давно есть в столичных роддомах – возможность заключить контракт с врачом. В этом случае доктор приедет к будущей маме, даже если роды начнутся ночью, в выходные или новый год.

Родильный залФото: Ирина Мальцева

Примут всех желающих

Новый главный врач намерена отменить «запись на роды» - систему, которая привела ее в изумление на новом месте. Раньше попасть во второй роддом с улицы было нельзя: будущей маме нужно было заранее явиться в определенные часы и, высидев многочасовую очередь, записаться на роды. Молодые мамы вспоминают, как приезжали из области к семи утра, а одна из них, явившись к пяти утра, оказалась третьей в очереди. Теперь запись останется формально - лишь для успокоения самих беременных.

- Мы попытались ее убрать совсем, но будущие мамы сразу заволновались. Поэтому пока она останется, но сидеть в очереди совсем не нужно – мы открыты для всех, - заверила будущих мама руководитель. - Сейчас штат роддома полностью укомплектован, недостатка в персонале нет, как нет претензий и к его квалификации.

Если с квалификацией все в порядке, то с отношением к женщинам - не очень. Медики, привыкшие командовать роженицами и не терпящие капризов, с трудом привыкают к новым требованиям: доброжелательность и поддержка. Новый руководитель бороться и за вежливое отношение к будущим мамам, приучая персонал встречать их хотя бы натянутыми, но улыбками.

Сервисная палатаФото: Ирина Мальцева

КОНКРЕТНО

Если вы планируете партнерские роды (с мужем, мамой, сестрой, подругой), то партнер должен заранее подготовить:

- свежую флюорографию (не старше полугода),

- подтверждение о сделанной прививке против кори или анализ на антитела,

- чистую одежду и обувь, в которые переоденется в роддоме.

Больше ничего не нужно.