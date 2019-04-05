Под Гусь-Хрустальным бродят то ли волки, то ли помесь

Фотографии двух здоровенных зверей опубликовали во владимирской соцсети очевидцы с предупреждением: у трассы под Гусь-Хрустальным бродят волки! Звери на фотографиях действительно большие всего напоминают волков, скорее всего - самку и самца.

- У волков всегда хвосты опущены, как на этих фотографиях. Поэтому без сомнений: к людям вышли настоящие хищники. В лес-то войдешь, а вот что обратно выйдешь — не факт, - написали обеспокоенные жители.

Биологи по нашей просьбе тоже взглянули на фотографии: вдруг жители переживают зря, и это вовсе собаки? Ну не могли волки подойти так близко к трассе! Но специалисты говорят, что животные больше похоже на полукровок, то есть помесь волка и собаки. Этих животных не смущают люди и шум машин. Полукровки особенно опасны — хищные и свирепые как волки, умные и не боятся людей, как собаки.

Среди комментаторов в соцсетях нашлись и те, кто похвалил диких животных: «какие красавцы»! Специалисты очень советуют восхищаться издалека.

- В феврале-марте у волков был гон. Возможно, это у них весеннее обострение. Не могу сказать, могут ли они наброситься на человека, но лучше не проверять. Ведь волки также болеют бешенством. Если зверь подходит близко к движущемуся транспорту и не боится, то животное больное. А от больного животного можно ожидать всего. Поэтому если вы у трассы встречаете животных, похожих на волков, не останавливайтесь даже за фотографиями, - говорит Денис Дуденков, специалист выставочного отдела Владимиро-Суздальского музей-заповедника. - Здоровый же волк сам быстрее испугается, чем вы, и убежит обратно в лес.

Денис Дуденков отметил, что численность волков во Владимирской области невысока — около 30 голов, так что встретить их шансов мало. Все они обитают в спокойных местах, где их не потревожат. Питаются, в основном, мясом лосей и оленей. Можно предположить, что в лесу им не хватило корма, поэтому они прибежали к дороге, чтобы найти пищу. Тем более, полукровки могут питаться отходами.