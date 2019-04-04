2019-04-04T17:41:13+03:00
Общество

В хоккей играют настоящие актеры и чиновники

5 апреля во Владимире состоится матч между звездами российского шоу-бизнеса и чиновниками и бизнесменами из 33 региона
Алексей СУХОВ
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Матч пройдет на ледовой арене "Владимир"Матч пройдет на ледовой арене "Владимир"Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Звезды российской эстрады, театра, спорта и кино приезжают во Владимир играть в хоккей уже в третий раз. Правда, до этого все матчи проходили в ледовом дворце «Полярис». А сейчас, когда нужно раскручивать новый муниципальный ледовый дворец «Владимир», игру перенесли туда.

Возможно, смена площадки поможет владимирской команде наконец-то обыграть звездных гостей. А то до этого были только ничьи и поражения наших. В 2016 году владимирцы сыграли вничью 8:8. А в 2017 году и вовсе проиграли 4:5.

5 апреля в 18.00 владимирцам будут противостоять:

Олег Тактаров (чемпион мира по смешанным боевым искусствам, а также актер, в том числе снимавшийся в голливудских боевиках);

Тимур Ефременков («Солдаты», «Легенда №17» «Чемпион»);

Александр Рагулин (сын знаменитого хоккеиста, актёр театра и кино);

Сергей Борзов (оперный певец);

Сергей Крылов (певец, исполнитель хита «Девочка моя»)

и многие другие.

Команда Владимирской области в основном состоит из бизнесменов и чиновников, играющих на любительском уровне в «Ночной хоккейной лиге». Для людей, далеких от хоккея, самыми значимыми фигурами в сборной 33 региона могут стать Алексей Конышев и Сергей Лебедев. Первый еще недавно был вице-губернатором Владимирской области, а сейчас возглавляет «Газпром межрегионгаз Владимир». Второй является главой администрации Селивановского района. При этом Алексей Конышев является капитаном команды. В свое время он шутил, что в его пятерке общий возраст всех игроков достигает 247 лет. Остальные игроки в команде моложе.

КОНКРЕТНО

Стоимость билетов: центральная трибуна — 550 рублей, боковые трибуны — 350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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