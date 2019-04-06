Владимирцев атакуют постельные кровососы

Считается, что клопы живут только там, где грязно, неухоженно, захламлено. А если дома чистота - вы в безопасности. Но официальный представитель владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова уверяет, что это не так. Клопы могут поселиться и в чистой квартире с недавним ремонтом. Они, гады ползучие, могут перебежать, например, от соседки сверху или снизу (клопы предпочитают перемещаться вертикально). Но винить соседей в том, что у вас дома клопы, тоже погодите. Может, вы недавно купили диван с рук или останавливались в гостинице с чемоданом?

В общем, напасть кровососущая пришла во Владимир. Только официально в феврале в Роспотребнадзоре зафикировано 5 жалоб на клопов, а в марте — две.

- Бывает, что в месяц не поступает ни одной жалобы, за то в следующий раз их очень много. Как будто волна наступает, - говорит Марина Колтунова. - Клопы запросто переезжают в чемоданах, в мягкой мебели. Заводятся ли они от соседей, которые не моют полы? Нет. Они благополучно переезжают и в чистые квартиры. Появляются вообще в любое время года.

Клопы опасны тем, что могут вызывать аллергическую реакцию. В отличие от комаров, клопы кусают безболезненно и бесшумно. После на теле появляются красные пятна.

Домашние клопы приживаются в темных и теплых местах. Паразиты могут жить даже в тех помещениях, где постоянно проводится влажная уборка и проветривание. Но все же вероятность встретить клопов выше в тех домах, где ремонт делался давно, так как кровососы любят жить в щелях и за отклеившимися обоями.

Вывести клопов очень сложно: их яйца могут выдержать обработку кипятком и химией. Санитарные врачи советуют тем, кто столкнулся с такой напастью, обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области 8 (4922) 53-58-28.

- Процедура платная, потому что это квартиры, а не общая территория - подъезды и подвалы. Как раз в общих местах клопы и не заводятся, что не скажешь о тараканах. А вот тараканов должна морить управляющая компания бесплатно, но, опять же, только в подъездах, подвалах, чердаках.

КОНКРЕТНО

Самыми проблемными районам по клопам являются Доброе, Верхняя и Нижняя Дуброва, панельные дома на проспекте Строителей, район Рокадной дороги и ул. Мира. Если вы хотите узнать, входит ли ваш дом в зону, где живут клопы, можно обратиться в Роспотребнадзор.