Тариф на вывоз мусора: второе повышение отменяется?

Департамент цен и тарифов Владимирской области резко снизил стоимость захоронение мусора на полигонах для мусоровывозящих компаний. Новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2019 года. Теперь мусоровывозящие компании региона могут пересмотреть свои планы по повышению цен на вывоз ТКО для жителей.

Поясним, зимой крупнейшие мусоровывозящие фирмы Владимирской области сообщили, что в этом году нас дважды ждет увеличение платы населения за вывоз отходов. С 1 апреля цена увеличится до 3 рублей 90 копеек с квадратного метра жилья, а с 1 июля - аж до 4 рублей 50 копеек. Причем, если первое повышение мусоровывозящие компании объясняли увеличением цен на бензин и запчасти для машин, то второе сваливали на увеличение цен на захоронение мусора на полигонах. В свою очередь, тарифы полигонов должны были увеличиться из-за повышения правительством РФ ставки за негативное воздействие на окружающую среду. Сложная схема, прекрасно путающая простого человека. Только вот правительство отменило увеличение ставок за "негативку". И вся идея с плавным увеличением тарифа рухнула.

Вообще, заморозка ставки за "негативку" для мусорных компаний не новость. Решение было принято еще 16 февраля (постановление № 156). Но департамент цен и тарифов медлил с перерасчетом цен на захоронение мусора на свалках, а перевозчики отталкивались от прошлогодних документов (постановление департамента цен и тарифов № 47/7 от 29 ноября 2019). Мол, департамент пересмотрит свою позицию, пересмотрим и мы.

Есть и еще фактор, который должен повлиять на изменение цен в меньшую сторону. Во Владимире начала работать фирма, которая готова вывозить мусор по старым тарифам (3 рубля 30 копеек с квадратного метра). Такой конкурент может заставить другие фирмы крепко задуматься о своих ценах. Во всяком случае в первое время.

Но все это касается только второго увеличение цен на вывоз мусора. Апрельского подъема цен, видимо, не избежать.

- Сейчас информации о том, повлияет ли решение департамента на фирмы, нет - поясняет глава общественной организаций "ЖКХ-Контроль" Альберт Русанен. - Я думаю, что они все таки повысили тариф до 3 рублей 90 копеек.