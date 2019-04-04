2019-04-04T10:24:48+03:00
Общество

Во Владимирской области в этом году отремонтируют 50 километров федеральных трасс

А в Вязниковском районе начнут строить развязку «клеверный лист»
Вероника ПАНИНА
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Самое крупное дорожное строительство во Владимирской области намечено на вторую половину 2019 года. В Вязниковском районе начнется сооружение транспортной развязки на пересечении Пекинки с дорогой между городом Вязники и вязниковской железнодорожной станцией. Там будет построена развязка типа «клеверный лист» с двухсторонними съездами, расположенными за путепроводом по ходу движения. Завершение строительства намечено на 2020 год.

А всего в 2019 году планируется привести в порядок 53 км федеральных автодорог во Владимирской области, сообщили в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород». Основные ремонты запланированы на Пекинке.

В феврале начался капремонт 4 километров трассы М7 - с 103 по 107 км. Там заменят дорожную одежду и ливневую канализацию, устроят две разворотные петли. В конце марта капремонт начался на 156-м километре трассы в поселке Демидово и на двухкилометровом участке в селе Ворша. Там также появится разворотная петля. В апреле планируется начать капитальный ремонт со строительством разворотной петли на участке с 140 по 144 километр. Все ремонты должны закончиться к зиме.

К концу 2019 года будут сданы участки, капремонты на которых начались в прошлом году - 11 километров Пекинки в черте Владимира и двухкилометровый участок на подъезде к Покрову.

Еще один серьезный ремонт начнется в мае. На подъезде к Владимиру со стороны Нижнего Новгорода на участке длиной 18 километров полностью заменят изношенное покрытие и укрепят обочины, обновят тротуары, перильное ограждение, посадочные площадки, дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесут разметку. В 2018 году аналогичный ремонт был выполнен на участке дороги перед Боголюбово длиной 10 километров.

Шесть километров асфальта будет заменено на Южном объезде Владимира. Это участкти с 169 по 174 км и с 182 по 183 км. Такие же работы запланированы на участке подъездной дороги к Иваново с 66 по 72 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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