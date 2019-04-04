2019-04-03T18:06:51+03:00
Общество

«Биотум» пахнет розами? Жители жалуются на едкий запах от завода около Энергетика

Но специалисты выехали, понюхали, проанализировали - и нарушений не нашли
Валерия Рудометова
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Битумный завод. Фото жителей деревни РукавБитумный завод. Фото жителей деревни Рукав
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Битумный завод «Биотум» заработал в мае 2018 года. Все два года, пока он строился, жители деревни Рукав, находящейся в 500 метрах от завода, были против, но им обещали, что они даже не заметят производства. И вот теперь люди жалуются на жуткую вонь и клубы дыма и бьют тревогу - нас травят!

С проверками на предприятие «Биотум» выехали специалисты различных ведомств. 3 апреля представители Роспотребнадзора, Госстройнадзора и департамента природопользования огласили результаты проверки: завод построен законно и полностью безопасен.

. Фото: Администрация Владимирской области

.Фото: Администрация Владимирской области

Незначительные выбросы «Биотума»

И.о. начальника инспекции Госстройнадзора Елена Пронина в своем отчете отметила, что 11 февраля 2019 года рабочая группа выезжала с проверкой на предприятие, которое производит материалы на основе битума для дорожного строительства. По результатам все, включая документы и оборудование, соответствует требованиям. Единственное, к чем придрались специалисты — к небольшому зданию на территории завода, которое в проекте не указано. Но позже выяснилось, что это времянка на зиму и скоро ее разберут.

Свою проверку организовал и Роспотребнадзор. Замначальника отдела санитарного надзора Ирина Голубева сказала, что жители им пожаловались на сильный запах и выбросы отходов. Пробы атмосферного воздуха брали на глазах активистов и представителей завода «Биотум» как на территории деревни, так и предприятия. Причем, во время слива битума из цистерн.

- Нарушений санитарного законодательства выявлено не было, превышений вредных веществ в воздухе рабочей зоны также не установлено, - поясняла Ирина Голубева. - Количество выбросов эксперты признали незначительными.

- Но там же жуткая вонь, и я ее чувствовал, когда приезжал туда, - говорит депутат Законодательного собрания Сергей Казаков. - Получается, жители дышат безвредным запахом? Изначально место для строительства было выбрано неправильно. Расстояние от завода до ближайших домов 150 метров. Представляете, как жить, если вы каждый раз видите перед собой две наливные емкости. Психологически становится неприятно, даже если вы меня будете уверять, что они безопасны. Надо найти решение, чтобы люди перестали жаловаться.

35 источников выбросов вместо одного

Активистка Наталья Прокофьева ответила, что никаких публичных слушаний не проводилась. Было собрание только насчет перевода земли из одного класса опасности в другой. А житель деревни Рукав Сергей Уткин, дом которого от «битумного заводика» находится в двухсотметровой зоне, принес фотографии клубов дыма, идущих от предприятия. Он задал специалистам вопрос: сколько источников выбросов на предприятии? В письмах, которые ему отправил департамент природопользования, разные цифры. Жителям изначально говорили, что источник выбросов один. На брифинге выяснилось, что всего источников выхлопов 35!

Генеральный директор завода Артур Азаев Фото: Валерия Рудометова

Генеральный директор завода Артур АзаевФото: Валерия Рудометова

Генеральный директор завода Артур Азаев вообще объявил фотографии Сергея Уткина «поддельными», сказав, что по фото нельзя ничего понять. Мол, предприятие открыто для всех и готово помогать жителям, в микрорайоне Энергетик благодаря заводу «Биотум» строится новая детская площадка.

- Как генеральный директор я несу полную ответственность за здоровье сотрудников предприятия, которых 140 человек, а их средний возраст от 30 лет. И важно отметить, они дорожат своим рабочим местом и рады, что работают у нас. Но за нами постоянно кто-то следит, приходят к заводу и в три часа ночи, и в пять утра, пытаются залезть на предприятие, снять на видео. Однажды даже разобрали рельсы на подъездном пути к «Биотуму». Пришлось обратиться в полицию, - пожаловался Артур Азаев.

Журналисты вспомнили и о фотографиях, сделанных в прошлом году у загрязненной реки Ручей деревни Рукав. Тогда подозрения в загрязнении реки пали на «Биотум», с проверкой туда выезжали специалисты департамента природопользования. Но на брифинге заместитель директора департамента Татьяна Клименко сказала, что ника

ИСТОЧНИК KP.RU

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