В армию призовут почти полторы тысячи владимирских новобранцев

1 апреля по всей стране стартовала весенняя призывная комиссия. От Владимирской области на службу по плану нужно призвать 1410 человек. Цифра стандартная - в последние годы в каждый призыв примерно столько и отправляли в войска. Однако выполнить план, как рассказали на расширенном заседании региональной призывной комиссии, с каждым годом все труднее.

Одна из главных проблем — уклонисты. Отдать долг Родине владимирцы не спешат даже после штрафов, а они немаленькие. За уклонение от службы можно получить штраф до 50 тысяч рублей.

— В 2016 году к административной ответственности привлечено 309 человек, в 2017 году — 430 человек, а в 2018 году это число составляет уже 511 человек,— констатировал военный комиссар Владимирской области Владимир Кручинин.

Выросло число тех, кто даже попал под «уголовку» за злостное уклонение от службы - в 2017 году было 4 уголовных дела, а в 2018-м уже 18! Бегают владимирцы не только от самой службы, но и от получения повесток. Растет и число тех, кого военкоматы вообще не могут найти - в 2017 году таких было 10 человек, в 2018 – уже 23.

Отдельная проблема — состояние здоровья молодых людей. В прошлом году медики обследовали 11161 призывников. Из них 21,7% не могли служить по состоянию здоровья. На первое место среди «болячек» вышли психические заболевания — из общей цифры ими страдали 16,7% мужчин призывного возраста. Еще 10 лет назад основной проблемой были болезни сердечно-сосудистой системы.

Еще одна причина негодности — ожирение 3 и 4 степени. В 2017-м году таких было 48 человек. В прошлом — уже 85.

По заданию штаба Западного военного округа от региона больше всего требуют призвать в армию водителей — их нужно до 200 человек. До 160 молодых мужчин нужно призвать в ракетные войска стратегического назначения и в воздушно-космические силы, до 60 — в «Семеновский полк» и в Балтийский флот, до 50 — в воздушно-десантные войска, до 20 — в черноморский флот. В самые престижные войска страны — Президентский полк — в этот весенний призыв планируют набрать 10 владимирцев.