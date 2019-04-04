Ясельные войны: областная и городская администрация Владимира выясняют, кто виноват в очередях в детсады

Война между областной и городской властью во Владимире идет с осени прошлого года. Новый виток обострения случился в конце прошлой недели и закрутился вокруг детских садов.

«Мэрия бойкотирует нацпроект»

Сначала областные власти в ярких образах заявили, что мэрия блокирует открытие новых яслей в городе Владимире. Городских чиновников обвиняли в том, что Владимир «остаётся единственным муниципальным образованием в области, где по вине органа местного самоуправления сохраняется дефицит мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет». Переводим - имеются в виду ясли.

В областной администрации вспомнили, что в 2018 году они подали заявку на финансирование из федерального бюджета строительства:

1. Ясли-сад (встроенные в многоквартирный жилой дом) по адресу: ул. Мира, 2В на 80 мест;

2. Пристроенный к многоэтажке детсад по адресу: ул. Нижняя Дуброва, 52, корп. 2 на 33 места.

Тогда из-за нехватки свободных территорий садики решили встраивать в первые этажи новостроек. Но потом что-то пошло не так. Областные чиновники уверены, что во всем виновата мэрия. Что именно было сделано не так, правда, не уточнялось. Вывод? «Орган местного самоуправления блокирует открытие новых яслей в областном центре».

«У нас не было полномочий»

В администрации города Владимира с ответом ждали три дня. Ответ появился на официальном сайте мэрии, и он в некоторых моментах будет «поядреней» письма из «белого дома». Почитать можно здесь.

Суть ответа в том, что те ясли, о которых писали в областной администрации, мэрия не могла бойкотировать, так как не имела на полномочий.

«Администрация Владимирской области попыталась на федеральные средства открыть во Владимире два детских сада на 113 мест во встроенных помещениях многоквартирных жилых домов. В 2018 году все полномочия по вводу многоквартирных домов на территории города Владимира находились в юрисдикции администрации Владимирской области, и мэрия не имела к решению этого вопроса никакого отношения. По итогам совещания в департаменте образования администрации Владимирской области пришли к выводу, что федеральные средства, предназначенные для выкупа помещений под ясли, в 2018 году освоить не получится. Поэтому «белый дом» предложил администрации города Владимира заняться решением этого вопроса в 2019 году. Причем задачу, с которой администрация Владимирской области не смогла справиться в течение, как минимум, года, городу предложили решить буквально за месяц. Так как исполнителем государственной программы является департамент образования администрации Владимирской области, принять бюджетные средства муниципалитет попросту не может», - написано в ответе мэрии.

При этом в администрации города сказали, что в 2019 году во Владимире откроют 4 новых детских сада с ясельными группами на 200 мест. Детские сады будут простроены на улицах Крайнова, Завадского, 1-я Пионерская и Сурикова. Садики обойдутся бюджетам трех уровней (муниципальному, областному и федеральному) в 148,9 миллионов рублей.