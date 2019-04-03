В Добром появится торговый центр в 10 раз больше "Глобуса"

Гигантский торговый центр с бассейном, парковкой на 2800 машин, парком, искусственными прудами и кинотеатром появится в новом микрорайоне за Пекинкой напротив "Глобуса". Проект ТРЦ "Доброе" разработала российско-польская команда московского архитектурного бюро Blank Architecture, сделавшей проект стадиона "ВТБ-Арена" в Москве. На счету студии также есть несколько проектов в Берлине и Тегеране.

Фото: Blank Architecture

Торговый комплекс построят на пересечении двух больших дорог на участке площадью 255 тысяч квадратных метров. Большую часть его займет парковка и парковая зона. Сам ТРЦ площадью 86 тысяч квадратных метров (для сравнения: "Мегаторг" в два, а "Глобус" - в десять раз меньше) будет необычной формы. Главный архитектор проекта Алексей Чадович в интервью (на английском языке), размещенном на сайте Blank Architecture, рассказал, что у ТРЦ "Доброе" не будет ярко выраженных фасада и тыла, гигантское здание должно быть привлекательным со всех сторон. Особое внимание уделено пяти входам в здание. По всем принципам современной архитектуры, они должны буквально "затягивать" посетителей.

Фото: Blank Architecture

Проект ТРЦ "Доброе" смотрится очень современно и нереально круто. Огромное залитое солнечным светом пространство, обрамленное каркасом из стекла и бетона, сочетает принципы лучших архитекторов модернизма: от Алвара Аалто с его волнистыми деревянными потолками до Бьярки Ингельса с его функционализмом. Дополнит композицию небольшой "внутренний" парк у северной стороны здания с амфитеатром и сухим фонтаном.

Фото: Blank Architecture

Внутреннее убранство центра несколько напоминает "Мегаторг" (проект главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова). Плавные полукруглые линии секций,модный деревянный потолок с круглыми стеклянными окнами, визуально подчеркнутые переходы и эскалаторы, лавочки для посетителей. Все это смотрится на удивление лаконично и привлекательно. Ближайшее сравнение - архитектура крупных торговых центров в скандинавских странах.

Фото: Blank Architecture

Построить новый торгово-развлекательный комплекс планируется за два года. Одновременно начнется строительство семи престижных многоэтажек с многоуровневыми парковками.

Фото: Blank Architecture