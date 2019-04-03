2019-04-03T17:01:35+03:00
Общество

«Расчет суммы корректировки выполнен абсолютно правильно»

«ЭнергосбыТ Плюс» произведет дополнительную рассылку информации клиентам, которым выполнена корректировка платы за отопление
Алексей Метелкин
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..Фото: Алексей Метелкин
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В марте во Владимире жители 353 домов, оплачивающие счета за отопление равномерными суммами в течение года и имеющие общедомовые приборы учета, получили платежи с корректировкой платы за тепловую энергию по итогам 2018 года. Так называемый перерасчет.

Техническая ошибка в информационном объявлении

Это происходит ежегодно. Однако в этом году у людей возникли вопросы. Дело в том, что внизу платежа в справочной информации, посвященной формуле расчета, была указана неточная информация. Люди стали обращаться за разъяснениями. Оказалось, что произошла техническая ошибка.

- В первую очередь, важно понимать, что расчет суммы корректировки выполнен абсолютно корректно, - рассказал Денис Никулин, директор по биллингу и клиентскому сервису владимирского филиала АО «»ЭнергосбыТ Плюс. – В связи с ошибкой в справочной информации мы решили направить всем, кого это касается, исправленный подробный расчёт размера корректировки, чтобы у людей не возникали вопросы. Информация будет доставлена жителям до конца текущей недели.

Техническая ошибка произошла в информационном объявлении. Там в расчетную формулу внесли также начисления за горячее водоснабжение, чего быть не должно. Из-за этого сумма в объявлении оказалась немного больше, и не позволяла правильно посчитать сумму корректировки.

- Мы понимаем, что такие ошибки могут вызывать неудобства, поэтому приносим свои извинения и благодарим за понимание и своевременную оплату счетов, - рассказал Денис Никулин.

Возможно рассрочка

Что касается самой корректировки платы за тепловую энергию по итогам 2018 года, то суммы у всех клиентов разные. Тем абонентам, которые в течение года заплатили за тепловую энергию больше, чем реально показал общедомовой прибор учета, вернули средства. Тем абонентам, которые заплатили меньше, чем показал счетчик, прислали в мартовской квитанции дополнительный платеж.

- Суммы варьируются в зависимости от нескольких причин, - рассказали во владимирском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс». - Многое зависит, во-первых, от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона, а во-вторых, от энергоэффективности дома и внутридомовых сетей.

В компании понимают, что дополнительный платеж для кого-то из абонентов может оказаться слишком серьезной нагрузкой на семейный бюджет. Поэтому в компании предлагают в таких случаях произвести рассрочку платежа на несколько месяцев.

- Подать заявление на рассрочку можно абсолютно любым способом, - сказал Денис Никулин. - Прийти к нам в офис, обратиться через личный кабинет или направить заявление на сайте, через форму обратной связи. Мы всегда пойдем на встречу нашим клиентам, если это необходимо.

КСТАТИ

Ранее владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» направлял подробные расчеты всем управляющим компаниям и ТСЖ, чьим домам выполнена корректировка платы за тепловую энергию по итогам 2018 года. Жители могут дополнительно проверить выставленные начисления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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