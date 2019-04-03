Владимирский пединститут в этом году выпустит 200 учителей

Шохрат Джумаев — четверокурсник педагогического института ВлГУ - приехал в Россию из Туркменистана, чтобы стать учителем русского языка.

- Когда я сюда приехал, я вообще русский язык не знал, за эти годы научился свободно говорить, а значит, смогу преподать детям, - говорит Шохрат с легким акцентом.

Он и сотни других студентов и выпускников пединститута 2 апреля пришли на ярмарку вакансий, чтобы узнать, какую работу и за какую зарплату им готовы предложить.

Не хватает 400 учителей начальных классов

На данный момент в школах и детсадах Владимирской области открыто 922 вакансии, еще 72 вакансии - в лицеях и колледжах. К 1 сентября будет больше - многие учителя-пенсионеры дорабатывают учебный год, не желая бросать детей.

Но в этом году педагогический институт ВлГУ выпускает только 200 педагогов. Где же брать учителей?

- У нас 75% выпускников работают по специальности, - рассказал Владимир Игонин, замдиректора педагогического института ВлГУ. - Но, конечно, нехватка педагогов возникает из-за того, что опытные учителя уходят на заслуженный отдых. Мы стараемся обеспечивать школы грамотными педагогами. Но пока это сделать тяжеловато. Только учителей начальных классов не хватает около четырехсот. Также большая нехватка учителей химии, истории, математики и русского языка.

Частично проблема нехватки кадров решается целевыми направлениями и профессиональной переподготовкой: то есть один абитуриент может поступить в вуз, допустим, на иностранные языки, а потом получить вторую специальность, пройдя переподготовку уже по другому предмету. Но это полумеры: учитель, работающий на две ставки, профессионально выгорает.

Молодым специалистам — служебное жилье

Средняя зарплата начинающего педагога со всеми доплатами - около 20 тысяч рублей. Но некоторые молодые учителя признались, что не получают даже этого.

- Я работаю в ковровской школе почти два года, преподаю историю и английский язык. Обучаюсь в институте по индивидуальному плану. Специальность интересная, да и родители у меня учителя. Поэтому я ни в коем случае не жалею, что поступил в пед. Но немного подводит зарплата — пока нет даже 20 тысяч. Но, я думаю, что когда повышу категорию, буду получать больше, - говорит Илья Скорищенко, выпускник 5 курса пединститута.

Также зарплата становится больше от стажа, поэтому выпускники надеются, что через несколько лет их заработок возрастет. А пока молодым специалистам предлагают различные льготы. Так, в Александровском районе можно получить льготу на «коммуналку».

- 22 школы в нашем районе с удовольствием встретили бы 50 молодых специалистов, - говорит Мария Лошенкова, консультант управления образования администрации Александровского района. - Но, вы знаете, села у нас находятся в более выгодном положении, чем город. Сельские учителя получают льготы за коммунальные услуги, надбавку за преподавание. Но жилье, к сожалению, пока предложить мы не можем.

Зато школы закрытого города Радужного предлагают служебное жилье, но в порядке очереди. Для приезжих учителей есть общежитие. И так как город закрытый — зарплата выше на 20%.

- Общежитие выдается сразу, как приезжает специалист. А про служебное жилье — кому как повезет. Иногда кто-то выезжает оттуда, и новый педагог тут же заселяется, а иногда приходится и ждать, пока возведут новостройку, - пояснила директор школы №2 в Радужном Татьяна Борисова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Гороховецкий район нуждается больше всего в учителях литературы, информатики и физкультуры, Вязниковскому тоже нужны физруки, а также преподаватели иностранного языка и физики, городу Владимиру - информатики, преподаватели обществознания и истории. Городу Радужному, помимо этого, нужен учитель географии.