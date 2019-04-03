2019-04-02T17:19:13+03:00
Общество

Береги номер спереди, а пассажира везде

Во владимирских автобусах пропадают таблички с лобовых стекол
Ольга МАКАРОВА
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Табличка у автобуса куда-то исчезлаТабличка у автобуса куда-то исчезлаФото: Сергей МОРКОВКИН
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В понедельник владимирских пассажиров ждал очередной сюрприз: с лобовых стекол автобусов многих маршрутов исчезли табличики с номерами.

- Ждала автобуса в Добром и вижу - один за одним идут автобусы без номеров. Думала - в парк, оказалось, нет, обычные. Просто таблички остались только сбоку, - рассказала жительница Владимира. - На одном автобусе электронное табло было включено, но в солнечную погоду его все равно не видно. Зачем так сделали?

В ГИБДД Владимирской области сообщили, что рекомендацию убрать таблички с лобового стекла дали руководителям всех транспортных компаний, обслуживающих городские маршруты.

- По нормативам на лобовых стеклах общественного транспорта не должно быть никаких посторонних предметов, которые могут ограничить видимость для водителя, - уточнил инспектор отдела пропаганды УГИБДД УМВД по Владимирской области Валерьян Шируков. - У автобусов есть специальное место, куда можно прикрепить табличку, и она находится над лобовым стеклом, но никак не на нем. Почему перевозчики решили просто снять ее, а не прикрепить на месте, которое для нее приспособлено, не знаем.

Пока Госавтоинспекция ограничилась письменными рекомендациями, а дальнейшем, если таблички снова появятся там, где не должны, то перевозчик может получить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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