За поджог травы владимирцев будут штрафовать на 4000 рублей
Снег во Владимирской области почти сошел, к ближайшим выходным синоптики обещают потепление, а значит, грядет наша традиционная весенняя беда - палы травы.
Траву жители Владимирской области поджигают по двум причинам. Во-первых, так дачники и садоводы пытаются избавиться от прошлогоднего сухостоя и палой листвы, заодно «удобрив» почву. Неизвестно, кто запустил еще в советские времена слух, что зола, которая образуется при сжигании сухой травы - хорошее удобрение, но экологи который год не могут развеять это заблуждение. На самом деле пал травы портит почву, уничтожает полезные микроорганизмы, которые в ней живут, и губят насекомых-опылителей. То есть делают землю бесплодной.
Вторая причина еще хуже - хулиганство. Подростки с низким уровнем интеллекта, которым нечем заняться, так развлекаются.
К сожалению, бороться с палами травы сложно. Но возможно. В прошлом году в нескольких случаях виновные были найдены.
Власти Владимира напоминают - по закону, за поджог травы грозит довольно серьезный штраф:
- для граждан - от 3000 до 4000 рублей;
для должностных лиц - от 15000 до 25000 рублей;
для юридических лиц - от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.
И даже за простое разведение костра в период особого противопожарного режима тоже может быть выписан штраф от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
НА ЗАМЕТКУ
Если вы увидели горящую траву или лес, звоните:
- в лесную охрану по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00;
- в региональную диспетчерскую службу Владимирской области: 8 (4922) 54-37-11; 8-910-094-12-81;
- в пожарную охрану по стационарному телефону по номеру - 01, по сотовому - 101.
Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб - 112.
ИСТОЧНИК KP.RU