2019-04-02T17:14:28+03:00
Общество

За поджог травы владимирцев будут штрафовать на 4000 рублей

Спасатели просят дачников не сжигать прошлогодний бурьян
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Жечь сухую траву нынче накладноЖечь сухую траву нынче накладноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Снег во Владимирской области почти сошел, к ближайшим выходным синоптики обещают потепление, а значит, грядет наша традиционная весенняя беда - палы травы.

Траву жители Владимирской области поджигают по двум причинам. Во-первых, так дачники и садоводы пытаются избавиться от прошлогоднего сухостоя и палой листвы, заодно «удобрив» почву. Неизвестно, кто запустил еще в советские времена слух, что зола, которая образуется при сжигании сухой травы - хорошее удобрение, но экологи который год не могут развеять это заблуждение. На самом деле пал травы портит почву, уничтожает полезные микроорганизмы, которые в ней живут, и губят насекомых-опылителей. То есть делают землю бесплодной.

Вторая причина еще хуже - хулиганство. Подростки с низким уровнем интеллекта, которым нечем заняться, так развлекаются.

К сожалению, бороться с палами травы сложно. Но возможно. В прошлом году в нескольких случаях виновные были найдены.

Власти Владимира напоминают - по закону, за поджог травы грозит довольно серьезный штраф:

- для граждан - от 3000 до 4000 рублей;

для должностных лиц - от 15000 до 25000 рублей;

для юридических лиц - от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

И даже за простое разведение костра в период особого противопожарного режима тоже может быть выписан штраф от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы увидели горящую траву или лес, звоните:

- в лесную охрану по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00;

- в региональную диспетчерскую службу Владимирской области: 8 (4922) 54-37-11; 8-910-094-12-81;

- в пожарную охрану по стационарному телефону по номеру - 01, по сотовому - 101.

Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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