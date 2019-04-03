Нацпарк в Селивановском районе может оставить без работы жителей нескольких поселков

Во Владимирской области может появиться еще один национальный парк - прекрасная новость! Природу надо беречь во всех видах. Вот только, узнав об этом, жители деревень Селивановского района, попадающих в зону нацпарка, высказались резко против. 2 апреля они даже провели сход против национального парка. Сельчане уверены, что если парк появится, то закроется их единственный источник заработка - большой СПК "Колпь".

В Селивановском районе действует шесть СПК. Самый крупный из них - СПК "Колпь", в котором работает 78 человек, точно попадет в границы нового национального парка. Занимается СПК в основном разведением крупного рогатого скота. Такой вид сельского хозяйства запрещен на охраняемой территории.

- Мы все читали закон и знаем, что означает создание национального парка, - рассказывает местная жительница Альфия Гудина. - Это значит, что под сельское хозяйство отводится не более 20% территории. У нас уже и так забрали пруд, в котором мы хотели выращивать рыбу. У нас уже рядом действует заказник, его территорию как раз и подвинули в сторону СПК.

В дирекции особо охраняемых природных территорий во Владимирской области смотрят на идею создания нацпарка не столь категорично.

- На каждую особо охраняемую территорию должно быть разработано положение, где должны быть прописаны те или иные ограничения, - поясняет глава дирекции ООПТ по Владимирской области Ольга Канищева. - Пока они не готовы, вопрос стоит на уровне опроса населения.

Самое интересное - что такого ценного нашлось в Селивановском районе, что требует жесткой охраны? Этого не знают ни местные жители, ни специалисты. Летом представители дирекции ООПТ проведут исследование территории, чтобы понять, какие краснокнижные виды живут и растут в бассейне реки Колпь. Изучат и готовность местных жителей оказаться в "зоне отчуждения".

Особенно сельчане боятся, что больше их не пустят в лес по грибы и ягоды. На их сборе летом небогатые сельчане зарабатывают неплохие деньги, чтобы подготовить детей к школе осенью.

- В "Мещере", мы знаем, в лес пускают три-четыре раза в год, - рассказывает местная жительница Альфия Гудина. - А у нас летом доярки сразу после работы идут чернику собирать - наши края славятся этой ягодой. У нас тут очень много многодетных семей, тяжело ребенка в школу собрать. Вот и пытаемся заработать на чем только можно.

Решение о создании национального парка "Колпь" может быть принято уже осенью этого года. В таком случае, часть территории Селивановского района перейдет из подчинения администрации Владимирской области в федеральную собственность. Управлять национальным парком будет Министерство природы РФ.

Интересно, что с инициативой создать в Селивановском районе национальный парк в администрацию Владимирской области обратились не экологи, а... Свято-Троицкая Сергиева Лавра - один из крупнейших монастырей России. Находится он в Московской области, но в Селивановском районе он содержит собственное подворье - симпатичный храм Владимирской иконы Божьей матери XIX века в селе Тучкове. СПК "Колпь" находится в двух километрах от этого места.

- Обратиться с инициативой создания национального парка может любой желающий, - поясняет Ольга Канищева. - По закону, мы обязаны рассмотреть такую возможность.

Настоятель подворья отец Игорь (Пичугин) заявил, что инициатива по созданию национального парка принадлежит вовсе не его приходу. При этом протоиерей попросил "разделять понятия инициативы и позиции". Последняя сводится к следующему:

- Мы не хотим ничего ни от кого ограждать, - говорит отец Игорь. - Но если леса будут вырубать такими же темпами, то у нас ничего не останется. Речка наша заглохнет. А насчет инициативы: у нас храм в Тучкове - глухой деревне. Тут кроме меня настоятеля и матушки Марии никого и нет. Инициативы должны исходить от районной администрации, а не от нас.

Настоятель храма сообщил "КП-Владимир", что местные леса серьезно страдают от браконьеров.

- Воруют лес откровенно, - говорит отец Игорь. - Скрывать тут нечего.

Кстати, настоятель подворья не верит в успех идеи создания национального парка. По его словам, слишком сложное это дело.