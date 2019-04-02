Во Владимире прошел грандиозный турнир по фигурному катанию

В воскресенье, 31 марта, в ледовом дворце «Владимир» прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров соревнований по фигурному катанию «Кубок Ирины Слуцкой». Это четвертые по счету состязания, организованные знаменитой российской фигуристкой - двукратной чемпионкой мира, многократной - Европы, призером Олимпийских игр. Но многое - да почти все! - происходило впервые.

Четырехдневный праздник фигурного катания

Впервые соревнования на Кубок Ирины Слуцкой принимал ледовый дворец «Владимир» (до этого года соревнования проходили в Иваново и в Коврове). Впервые турнир был настолько масштабным - в нем участвовали более 500 юных спортсменов! Масштаб соревнований можно оценить даже по такому факту - церемония награждения заняла около часа. Юные чемпионы поднимались на пьедестал почета и получали медали от Ирины Слуцкой и призы от спонсоров.

Впервые на «Кубка Ирины Слуцкой» прошел и командный турнир и состязания в номинации «Новичок».

Организаторы отметили: для всех участников турнир исключительно важен - и не только тем, что он открывает путь в большой спорт.

Детская радость, искренние, неподдельные эмоции, которые мы все испытываем, несравнимы ни с чем, - сказала Слуцкая. - Этот проект живет благодаря слаженной работе моей команды и руководства здесь, во Владимире, поддержке властей. Эти соревнования внесены в спортивный график, здесь дети выполняли разряды - до кандидата в мастера спорта.

Слуцкая рада, что во Владимире наконец появился первый муниципальный каток, где дети могут заниматься фигурным катанием. Но для того, чтобы развивать этот вид спорта, нужны профессиональные кадры и время. Главное - не прекращать поддержку детского спорта.

В ледовом дворце занимается около 450 юных спортсменов, - рассказал Алексей Метелкин, директор дворца «Владимир». - Наш ледовый комплекс является официальной тренировочной базой двух спортивных школ: по фигурному катанию и по хоккею. В каждой из них тренируется около 225 детей.

Как раз об этом на торжественной церемонии открытия ледовой арены в августе 2018 года говорил инициатор и «куратор» строительства муниципального ледового комплекса, глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Он подчеркивал: ледовая арена «Владимир» станет не только тренировочной базой для воспитанников детско-юношеских спортивных школ по хоккею и фигурному катанию, но и будет открыта для массового катания, станет площадкой для проведения соревнований и шоу-программ с участием звезд российского спорта. На сегодняшний день все планы по использованию муниципальной ледовой площадки успешно реализуются.

Не только спорт, но и массовая физкультура

Ирина Слуцкая рассказала, что готовит для Владимира еще один интересный проект, на этот раз связанный с массовыми занятиями физкультурой. Это клубы и секции по скандинавской ходьбе. Проект будет реализован уже этим летом.

- Скандинавская ходьба - это вид физической активности, в которую могут быть вовлечены все возрастные категории населения, - рассказала Ирина Слуцкая. - Эти занятия доступны при любом уровне подготовки, в скандинавской ходьбе задействовано около 90 процентов мышц тела. Но обязательное условие - это правильная ходьба. Поэтому важно соблюсти несколько условий: купить удобную обувь, приобрести специальные палки и самое важное - заниматься с инструктором. Инструктор расскажет, как правильно ходить, сколько, как часто - ведь скандинавская ходьба полезна для всех возрастов.

И еще очень важный момент - люди редко ходят в одиночестве. Занятия скандинавской ходьбой хороши не только тем, что тренируют дыхательную и сердечно-сосудистую системы, являются профилактикой болезней. Они еще и способствуют социализации, стимулируют общение. И этот вид физической активности будет доступен владимирцам уже с наступающего лета.

- А кто добьется выдающихся успехов - пригласим на профессиональные соревнования, - пообещала Ирина Слуцкая.