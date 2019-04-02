Во Владимире появится новый дворец спорта
Во Владимире появится новый огромный универсальный дворец спорта. Об этом на торжественной церемонии закрытия турнира по фигурному катанию «Кубок Ирины Слуцкой» рассказал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
- Сейчас прорабатываются вопросы федерального финансирования этого строительства, - рассказал Владимир Сипягин. - Это будет огромный спортивный комплекс, который наконец-то решит проблему отсутствия больших спортивных сооружений, где можно проводить соревнования высокого уровня, даже чемпионаты мира. У нас пока нет такого сооружения. Тяжелоатлеты занимаются в маленьких помещениях, художественные гимнастки - в таких залах, где даже не могут подбрасывать свои предметы. На чемпионате России по волейболу, который завершился на прошлой неделе, мяч попадал в потолок!
Место для строительства нового спортивного комплекса уже подобрали. И это, вопреки ожиданиям горожан, не Суздальский проспект. Там планировали построить спорткомплекс еще 10 лет назад, при мэре Александре Рыбакове. Но что-то пошло не так - дальше котлована дело не сдвинулось, а сейчас и он уже практически засыпан.
- Эта площадка на Суздальском проспекте очень маленькая, и там сооружение такого масштаба не построить, - объяснил Владимир Сипягин. - Сейчас прорабатывается вопрос строительства этого дворца в районе опорного университета - ВлГУ. Там есть федеральные земли, и я уже написал письмо с просьбой передать эти земли в областную собственность. Я рассчитываю на понимание федерального руководства, и как только земли будут переданы, начнется подготовка к строительству. Проект мы уже подобрали.
Очевидно, проект будет типовой - тогда не надо тратиться на его разработку, достаточно «вписать» в местность и получить все согласования. А вот захочет ли Минобразования и входящий в него госуниверситет отдавать свои земли - вопрос. Участок там отличный и по месторасположению, и по удобству для строительства. Ходили слухи, что университет хочет сдать его в аренду под строительство многоэтажных домов. Перевесит ли эти планы важное для города спортивное сооружение - неясно.
ИСТОЧНИК KP.RU