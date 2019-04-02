Владимирские волейболисты обыграли всех на пути в высшую лигу «А»

Турнир проходил во Владимире с 26 по 31 марта. И волейбольный клуб «Владимир» буквально разорвал всех своих противников, выиграв все пять поединков. Лишь однажды владимирцы почувствовали сопротивление. В матче с воронежским «Кристаллом» владимирцы выиграли, но лишь со счетом 3:2, тем самым потеряв одно очко (в волейболе при счете 2:2 каждая из двух команд получает по одному очку, при этом играется дополнительная укороченная партия за дополнительное очко).

Всех же остальных противников «Владимир» обыграл с одинаковым счетом 3:0. Повержены были: «Элвари-Сахалин» из Южно-Сахалинска (25:23, 25:17, 25:20), «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска (25:20, 25:22, 25:23), «Магнитка-Университет» из Магнитогорска (25:19, 25:12, 25:17), «Динамо-МГТУ» из Майкопа (25:17, 25:18, 25:17).

В итоге, после первого круга ВК «Владимир» занимает первое место, дающее право на прямой выход в высшую лигу «А». У владимирцев 14 очков из 15 возможных. На втором месте с 12 очками идет воронежский «Кристалл».

Командам осталось провести второй круг, который состоится в Ижевске с 16 по 21 апреля. Там владимирцы сыграют с теми же командами, и если сохранят за собой первое место, то станут на уровень выше. Если же займут вторую строчку, то вынуждены будут еще провести два матча с предпоследней командой из высшей лиги «А». А вот места с третьего по шестое не дают ничего.