Заслуженный художник России о Викторе Шамаеве: «Он совершил подвиг — делать выставку в 90 лет»

Знаменитому владимирскому художнику Виктору Шамаеву 4 апреля исполнится 90 лет. К его юбилею в Центре пропаганды изобразительного искусства открылась выставка, где представлено около 200 работ. Самые ранние произведения относятся к 1946 году.

«Пошел к толпе, чтобы показать награду»

На открытии людей собралось столько, что даже юным балеринам, которые танцевали, пришлось тесниться, а в гардероб все несли и несли дополнительные вешалки. В начале выставки Виктора Шамаева наградили «Знаком великого князя Андрея Боголюбского» за большой вклад в развитие культуры и искусства. Сначала он не понял, что же за знак ему вручают, но потом пригляделся, поднял его вверх и пошел к толпе, чтобы показать высокую награду.

Даже юным балеринам пришлось теснитьсяФото: Валерия Рудометова

- Для меня много значат написанные работы. Они посвящены природе, тем местам, где я был, - поделился заслуженный работнику культуры, член Союза художников России Виктор Шамаев. - На выставке есть и мой домик в деревне Михейково, где я родился, и храм Покрова на Нерли, и просто русские просторы. Все картины разных лет собрал мой сын Герман. Он же сейчас и внедряет искусство в школы, где 7000 учащихся видят около 500 моих произведений прямо в коридорах.

Виктора Шамаева наградили «Знаком великого князя Андрея Боголюбского»

Виктор Шамаев также рассказал о поездке в Германию — его пригласили туда с выставкой. Несмотря на то, что прошло уже почти 20 лет, художник до сих пор помнит, как тепло его встретили. По мнению немецких галеристов, наш владимирский мастер, как «гроссмейстер акварели», блестяще разыгрывал блиц-партии в работах «а-ля прима», где сложнейшая техника по сырой бумаге не оставляла ему шанса что-то исправить. Если гроссмейстер не стеснен во времени, то появляются и такие акварели, где количество изображенных мельчайший деталей убеждает зрителя в достоверности нарисованного пейзажа.

Виктор Шамаев с сыном ГерманомФото: Валерия Рудометова

За автографом - в очередь

И действительно, все посетители выставки, взглянув на его работы, сказали, что картины будто живые: вот-вот с дерева упадет листок, а с колокольни маленькой церквушки раздастся звон. Но это не все, чем хотел удивить гостей Виктор Шамаев. Мастер решил прямо здесь нарисовать небольшую картину. Тем более, что на выставку пришли дети, которые тоже занимаются живописью. Художник взял в руку кисть и легкими движениями стал наносить акварель, из зеленой краски стали вырисовываться деревца. А у посетителей больше не осталось вопросов, почему выставку назвали «Наедине с Россией».

Выставка продлится до 21 апреляФото: Валерия Рудометова

- Он совершил подвиг художника — делать выставку в 90 лет, - рассказал заслуженный художник России Владимир Рузин. - Я знаю Виктора Ивановича с 1975 года, и он по-прежнему энергичный и старательный. А сколько людей он собрал на выставке! Это успех.

Посетители выставки, взглянув на работы, сказали, что картины будто живые

За автографами мастера выстроилась целая очередь. Конечно, художник немного устал, но не выдавал этого. Как ни старались его посадить на стул, он все равно вставал, выражая свое уважение.

Выставка продлится до 21 апреля 2019 года.

Посетители выставки, взглянув на работы, сказали, что картины будто живые

СПРАВКА «КП»

Виктор Шамаев родился в 1929 году в деревне Михейково Юрьев-Польского района Владимирской области, художественное образование получил в Рижском архитектурно-художественном училище и в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В.И.Мухиной. После 12 лет обучения он переехал во Владимир, начал работать в мастерских Владимирского отделения Художественного фонда России. С 1959 года регулярно участвует в областных и всесоюзных выставках. В 1990-х Виктор Шамаев становится членом Союза художников России.

Картины простым карандашомФото: Валерия Рудометова

В 1990-х Виктор Шамаев стал членом Союза художников РоссииФото: Валерия Рудометова

Роман - родственник художника в пятом поколенииФото: Валерия Рудометова