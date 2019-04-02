2019-04-01T16:52:13+03:00
Общество

Мусорные операторы могут начать работать во Владимирской области уже 1 сентября

В регионе планируется построить более 20 новых мусоросортировочных станций
Сергей МОРКОВКИН
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На мусорном полигонеНа мусорном полигонеФото: Ольга МАКАРОВА
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Департамент природопользования администрации Владимирской области объявил торги по поиску потенциального оператора по обращению с мусором, в третьей самой восточной зоне региона. По информации из ведомства, в ближайшее время будут объявлены торги по поиску операторов для двух других зон.

Перейти на новую схему по обращению с мусором Владимирская область должна была еще в начале 2019 года, но в дело вмешалось УФАС по региону, наложив свое вето на торги. Проблема заключалась в том, что на все три зоны, на которые поделена область новой схемой по работе с мусором, был объявлен один оператор - "Владэкотехпром". Из-за этого переход на новую схему был отложен на год. В департаменте природопользования пояснили, что разыграть все три контракта нужно до начала лета, а уже с 1 сентября операторы должны начать работать.

Территориальные зоны

Территориальные зоны

По новой схеме по обращению с отходами в области к 2026 году должен появиться целый комплекс мусоросортировочных станций (МСС, МСК и АМСК). Контракт для оператора, который будет работать в зоне № 3, рассчитан на 9 лет и два месяца. Предполагаем, что контракты с двумя другими операторами будут действовать такое же время. Строительство объектов будет вестись в два этапа.

Схема размещения объектов

Схема размещения объектов

Зона № 3

В третью зону входят города Гусь-Хрустальный и Муром, а также Гусь-Хрустальный, Муромский, Меленковский, Селивановский районы. В первую очередь здесь планируется построить мусоросортировочные комплексы под Муромом и Гусь-Хрустальным. Первый будет собирать отходы из Селивановского, Муромского и Меленковского районов, второй будет работать только с Гусь-Хрустальным районом. Существующий мусорный полигон близ Мурома модернизируют, и все потоки на захоронение поедут туда. К 2026 году под Муромом появится автоматическая мусоросортировочная станция.

За год жители третьей зоны производят 123,5 тысячи тонн мусора.

Зона 3 первая очередь

Зона 3 первая очередь

Зона 3 вторая очередь

Зона 3 вторая очередь

Зона № 2

Наиболее сложная и разветвленная схема утилизации отходов предусмотрена в зоне № 2, объединяющей Владимир, Радужный, Ковров, Суздальский, Камешковский, Судогодский, Вязниковский, Гороховецкий и Ковровский районы. Новые объекты для обращения с мусором по схеме не будут строить только в Гороховецком и Суздальском районах - рядом важнейшие исторические поселения. Продолжит работу мусорный полигон "Марьинка", куда будут свозить мусор на захоронение со всех районов Владимирской области.

Новые мусоросортировочные станции построят под Камешково, Ковровом, Судогдой, Вязниками и в Радужном. Кроме того, под Ковровом появится станция по сортировке крупногабаритного мусора, а во Владимире построят АМСК. Правда для него в новых ПЗЗ пока не нашлось места.

К 2026 году еще один АМСК построят в Ковровском районе, а с крупногабаритным мусором будут работать уже три новые станции - под Владимиром, Камешково и Ковровом. С двух АМСК отходы продолжат свозить на захоронение в Марьинку. Мощность мусоросортировочных станций Владимира и Коврова заметно выше, чем в других зонах области.

За год жители второй зоны производят 341 тысячу тонн мусора

Зона 2. Первая очередь

Зона 2. Первая очередь

Зона 2 вторая очередь

Зона 2 вторая очередь

Зона № 1

Наконец, в первой зоне (Александровский, Юреьв-Польский, Кольчугинский, Киржачский, Петушинский и Собинский районы) в программе первой очереди будут использовать сразу пять полигонов. Правда один из них (в Юрьев-Польском районе) скоро закроют, а свалка под Кольчугино считается резервной. Остаются полигоны под Александровом, Киржачом, Петушками и Кольчугино. Кроме того, в этой зоне к 2026 году появятся сразу три АМСК: в Александровском, Киржачском и Петушинском районах. Мусоросортировочных станций будет всего две - под Собинкой и Кольчугино. В Юрьев-Польском районе строительство новых объектов не предусмотрено.

За год жители первой зоны производят 160 тысяч тонн мусора.

Зона 1. первая очередь

Зона 1. первая очередь

Зона 1. вторая очередь

Зона 1. вторая очередь

Отметим, что в пресс-службе администрации Владимирской области несколько раз заявляли, что по новой схеме утилизации мусора отходы из других регионов во Владимирскую область свозиться не будут. Тем не менее в департаменте природопользования заверили, что в нынешней схеме пока никаких изменений не было. Так что, тенденция увеличения количества АМСК и мусорных полигонов ближе к границе с Московской областью настораживает.

Схема расположения контейнерных площадок

Схема расположения контейнерных площадок

ИСТОЧНИК KP.RU

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