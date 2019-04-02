Мусорные операторы могут начать работать во Владимирской области уже 1 сентября

Департамент природопользования администрации Владимирской области объявил торги по поиску потенциального оператора по обращению с мусором, в третьей самой восточной зоне региона. По информации из ведомства, в ближайшее время будут объявлены торги по поиску операторов для двух других зон.

Перейти на новую схему по обращению с мусором Владимирская область должна была еще в начале 2019 года, но в дело вмешалось УФАС по региону, наложив свое вето на торги. Проблема заключалась в том, что на все три зоны, на которые поделена область новой схемой по работе с мусором, был объявлен один оператор - "Владэкотехпром". Из-за этого переход на новую схему был отложен на год. В департаменте природопользования пояснили, что разыграть все три контракта нужно до начала лета, а уже с 1 сентября операторы должны начать работать.

Территориальные зоны

По новой схеме по обращению с отходами в области к 2026 году должен появиться целый комплекс мусоросортировочных станций (МСС, МСК и АМСК). Контракт для оператора, который будет работать в зоне № 3, рассчитан на 9 лет и два месяца. Предполагаем, что контракты с двумя другими операторами будут действовать такое же время. Строительство объектов будет вестись в два этапа.

Схема размещения объектов

Зона № 3

В третью зону входят города Гусь-Хрустальный и Муром, а также Гусь-Хрустальный, Муромский, Меленковский, Селивановский районы. В первую очередь здесь планируется построить мусоросортировочные комплексы под Муромом и Гусь-Хрустальным. Первый будет собирать отходы из Селивановского, Муромского и Меленковского районов, второй будет работать только с Гусь-Хрустальным районом. Существующий мусорный полигон близ Мурома модернизируют, и все потоки на захоронение поедут туда. К 2026 году под Муромом появится автоматическая мусоросортировочная станция.

За год жители третьей зоны производят 123,5 тысячи тонн мусора.

Зона 3 первая очередь

Зона 3 вторая очередь

Зона № 2

Наиболее сложная и разветвленная схема утилизации отходов предусмотрена в зоне № 2, объединяющей Владимир, Радужный, Ковров, Суздальский, Камешковский, Судогодский, Вязниковский, Гороховецкий и Ковровский районы. Новые объекты для обращения с мусором по схеме не будут строить только в Гороховецком и Суздальском районах - рядом важнейшие исторические поселения. Продолжит работу мусорный полигон "Марьинка", куда будут свозить мусор на захоронение со всех районов Владимирской области.

Новые мусоросортировочные станции построят под Камешково, Ковровом, Судогдой, Вязниками и в Радужном. Кроме того, под Ковровом появится станция по сортировке крупногабаритного мусора, а во Владимире построят АМСК. Правда для него в новых ПЗЗ пока не нашлось места.

К 2026 году еще один АМСК построят в Ковровском районе, а с крупногабаритным мусором будут работать уже три новые станции - под Владимиром, Камешково и Ковровом. С двух АМСК отходы продолжат свозить на захоронение в Марьинку. Мощность мусоросортировочных станций Владимира и Коврова заметно выше, чем в других зонах области.

За год жители второй зоны производят 341 тысячу тонн мусора

Зона 2. Первая очередь

Зона 2 вторая очередь

Зона № 1

Наконец, в первой зоне (Александровский, Юреьв-Польский, Кольчугинский, Киржачский, Петушинский и Собинский районы) в программе первой очереди будут использовать сразу пять полигонов. Правда один из них (в Юрьев-Польском районе) скоро закроют, а свалка под Кольчугино считается резервной. Остаются полигоны под Александровом, Киржачом, Петушками и Кольчугино. Кроме того, в этой зоне к 2026 году появятся сразу три АМСК: в Александровском, Киржачском и Петушинском районах. Мусоросортировочных станций будет всего две - под Собинкой и Кольчугино. В Юрьев-Польском районе строительство новых объектов не предусмотрено.

За год жители первой зоны производят 160 тысяч тонн мусора.

Зона 1. первая очередь

Зона 1. вторая очередь

Отметим, что в пресс-службе администрации Владимирской области несколько раз заявляли, что по новой схеме утилизации мусора отходы из других регионов во Владимирскую область свозиться не будут. Тем не менее в департаменте природопользования заверили, что в нынешней схеме пока никаких изменений не было. Так что, тенденция увеличения количества АМСК и мусорных полигонов ближе к границе с Московской областью настораживает.