2019-04-01T15:38:31+03:00
Общество

Памятник Чайковскому во Владимире украсят клавишами пианино

Сквер на улице Чайковского начнут реконструировать в июле
Алексей СУХОВ
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Проект благоустройства сквера на улице ЧайковскогоПроект благоустройства сквера на улице ЧайковскогоФото: Администрация города Владимира
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Стали известны приблизительные сроки работ по реконструкции сквера на улице Чайковского, запланированных на 2019 год в рамках программы формирования современной городской среды.

Проектировщики предложили "обыграть" в оформлении музыкальную тематику. Так, памятник композитору выделят декоративными мощением тротуаров в виде клавиш пианино. Такая же "музыкальная" брусчатка появится и в северной части сквера. Здесь же, ближе к жилым домам по улице Чайковского, появится современный детский городок с каруселями, качелями, "рукоходами" и другими игровыми элементами, а также спортивная площадка с различными тренажерами для активного отдыха. Для безопасности детей по периметру сквера установят ограждение от проезжей части.

При этом по проекту в сквере должны полностью реконструировать пешеходные тротуары и площадки, смонтировать новое освещение и подсветку, заменить скамейки и поставить небольшие скульптурные формы. В сквере высадят новую зелень, в том числе березы, каштаны, клены, ясени и сирень и увеличат площадь газонов и цветников. Площадь главного цветника превысит 200 квадратных метров.

Стоимость работ составляет 30,3 миллионов рублей. Торги на благоустройство сквера планируется объявить уже в апреле, а выборы подрядчика и подписание контракта должны завершиться до конца июня. В мэрии говорят, что к этому времени представители коммунальных организаций должны успеть закончить работы по реконструкции своих тепловых сетей, которые проложены по периметру сквера. В противном случае сроки благоустройства сквера будут нарушены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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