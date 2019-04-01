«Владимирские львицы» - среди лучших баскетболисток в стране, но им не хватает денег

Этой весной владимирские любители баскетбола смогут вдоволь насладиться любимым зрелищем, ведь со 2 апреля в ВлГУ стартует Ежегодный Международный Турнир «Владимирская весна — 2019». Приятной особенностью турнира станет то, что участие в нем будут принимать только женские студенческие баскетбольные команды из более чем десяти регионов России. Помимо основных команд университетов, на паркете также смогут себя показать и школьники, ведь турнир будет проходить в двухформатной модели. 10 команд из разных городов - Великий Новгород, Пермь, Иваново и даже Гомель из Беларуси - поделятся на две группы: основные и юниорские. К примеру, в ВлГУ есть команда, состоящая из учеников 8-9 классов разных школ. Их более взрослые коллеги именуются «Владимирские львицы», и за последние годы они добились внушительных результатов:

2012 год — создание команды.

2015 год — команда стала выступать в высшем дивизионе «Центр».

2016 год — команда заняла 3 место в турнире и вошла в 64 лучшие команды страны.

Сезон 2017-2018 — сборная вошла в 32 лучшие команды страны.

Сезон 2018-2019 - «Владимирские львицы» заняли второе место в объединенном дивизионе «Центр» и «Северо-запад», смело претендуя войти в 16 лучших команд страны.

- В этом году наша команда выступила как никогда хорошо. Мы стали серебряными призерами турнира, - заявил главный тренер команды Александр Власов.

По словам тренера, турнир «Владимирская весна — 2019» - больше чем просто игра. Он получил новую направленность в связи с тем, что на играх будет возможность посмотреть на тех, кем можно бы было пополнить владимирскую команду. Тем более, что достижений у нас в баскетболе немало. Некоторые игроки из Владимирской области уже сейчас имеют профессиональные контракты в клубах других городов. Вроде приятно, но одновременно с этим-то и проблема, что Владимир не может удержать свои лучшие кадры, талантливых ребят довольно быстро переманивают к себе более крупные команды.

«Федерация баскетбола Владимирской области» всеми силами переманивает к себе игроков из других регионов. Одним из больших шагов вверх мог бы стать подъем «Владимирских львиц» на более высокий уровень.

- Мы надеемся, что наш турнир будет способствовать тому, что у нас появятся и новые студенты, и новые игроки пополнят нашу команду «Владимирских львиц». Это может позволить нам выступать в Чемпионате России, подняться до уровня Студенческой суперлиги, которая объединяет команды самого высокого студенческого уровня, где играют не только любители, но и профессионалы, имеющие контракты с клубами, - сказал главный тренер команды Александр Власов.

Игровые возможности для перехода в Студенческую Суперлигу у «Владимирских львиц» есть, вся проблема, как несложно догадаться, в финансах. Фактически наша команда уже получала приглашение на участие в этом турнире, однако, по ряду причин не могут там быть — это и отсутствие освещения в зале, и отсутствие паркета. На все про все нужно более 5 миллионов рублей, что пока кажется непосильной суммой, но в федерации заявляют, что делают все, чтобы баскетбол в регионе процветал, в том числе организуя турниры подобные «Владимирской весне — 2019».

КОНКРЕТНО

Игры «Владимирской весны-2019» пройдут со 2 по 6 апреля в спортивных залах ВлГУ на улице Университетской д.1.