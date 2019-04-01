Безработица во Владимирской области «молодеет», а работающих пенсионеров все больше

В прошлом году во Владимире официальная безработица была самой низкой за последние четыре года - 4,7%. Это почти 34 тысячи человек. В 2015 году безработных было 5,6%, в 2017г. – 4,8%. Таковы данные Владимирстата.

Самый безработный - 38-летний горожанин

Не сказать, что это такие уж радующие показатели. Владимирская область входит в четыре региона ЦФО с самым высоким уровнем безработицы - вместе с Ярославской (5,5%), Смоленской (5,2%) и Орловская областями (4,9%). А средний показатель по ЦФО почти в два раза ниже - 2,9%.

Кому на Руси (точнее, в 33-м регионе) с работой трудно? Увы, молодежи. Половина безработных - в самом расцвете сил, от 20 до 40 лет, причем средний возраст безработного - 38 лет. Это та грань, когда переучиваться становится все труднее, а браться за любую работу за копейки уже не позволяет здоровье и амбиции.

Кстати, женщин среди безработных меньше, чем мужчин - 46%. И сидят без работы люди в основном в городах - только 25% безработных селяне. Впрочем, то и другое может объясняться простой причиной: статистика учитывает только официально зарегистрированных безработных, а женщины и сельские жители просто реже идут на биржу труда.

Каждый пятый никогда не работал

Откуда же берутся безработные? Каждый шестой был уволен по сокращению штата или из-за того, что предприятие закрылось. Это лучший вариант для работника - если он был оформлен официально, то при сокращении выплачивается два оклада, а если за два месяца новую работу человек не нашел - то и третья месячная зарплата.

Но, увы, многих владимирцев просто вынуждают писать заявление «по собственному», даже если реально это сокращение. 34% безработных официально считаются уволенными «по собственному желанию», и никаких компенсаций им не положено. Конечно, эта цифра не отражает реальности - кто же будет увольняться, не имея запасного варианта?

Как рассказали во Владимирстате, четверь безработных находят новую работу в течение трех месяцев. А 28% ищут работу более года. Средний срок поиска работы - 7,8 месяца, что уже критично - психологи утверждают, что человек, сидящий без работы более 6 месяцев, перестает стремиться к труду и привыкает к такому существованию.

Кстати, 70% безработных ищут работу самостоятельно без содействия служб занятости - через друзей, родственников и знакомых. И более 18% - фактически, каждый пятый - вообще не имеют опыта трудовой деятельности. То есть никогда нигде не работали, а сразу после школы или вуза пришли и встали на учет на бирже труда. И, между прочим, это единственный показатель, который за последние годы изменился очень существенно: в 2017 году таких никогда не работавших было в полтора раза меньше, 12%. Получается, молодежь перестала стремиться на работу и предпочитает безделье?

А кто же тогда будет работать? А пенсионеры! В 2018 году работу, приносящую доход, имели 686 тысяч жителей Владимирской области - это 65,4% населения. Из них в трудоспособном возрасте, то есть не достигли права на пенсию, 599,3 тысяч человек. Получается, что около 86 тысяч работающих жителей Владимирской области - это пенсионеры. Да и средний возраст работника выше, чем безработного - 42 года против 38.

КСТАТИ

Среди работающих женщин высшее образование имеет каждая третья, а среди мужчин - каждый пятый.

94% всех работающих жителей области трудится по найму, и только 6% - сами на себя.