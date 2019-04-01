Владимир станет «городом сбычи мечт»! В ближайший год будут реализованы все заброшенные проекты

Сегодня, 1 апреля, пришла радостная весть - Владимир стал победителем федерального проекта «Город сбычи мечт». По условиям конкурса, победитель получает деньги на реализацию всех проектов и прожектов, которые были обещаны жителям в последние 10 лет. Да, обычно обещанного 3 года ждут, но тут решено мечтать с размахом, поэтому выбран срок в десятилетие.

Денег дадут сколько надо. Единственное условие - освоить все за год, до 1 апреля 2020 года. Не получится - придется не только вернуть средства, но и снести все, что уже успеют построить. Так что Владимир ждет большая заварушка!

В «Звездный дом» приедут звезды. Настоящие!

Звездный домФото: Ольга МАКАРОВА

Строительство нового владимирского планетария в Центральном парке имеет длинную и мутную историю. Оно началось еще тогда, когда парк назывался «восьмисоткой» - в 2007 году. Уже при закладке здания разразился скандал - от зеленой зоны парка отрезали здоровенный кусок под застройку. Тогда горожан успокоили историей о необходимости планетария - мол, действующий располагается в здании церкви, которое рано или поздно придется отдать РПЦ. Не оставаться же владимирским детям без планетария!

Однако, когда в 2011 году здание было наконец сдано в эксплуатацию, выяснилось, что никакого планетария там нет. Купол есть, а звезды не завезли - слишком дорого. В итоге планетарий превратили в бизнес-центр «Звездный дом» и пустили под офисы. Владимирцы пошумели и смирились - куда деваться...

В 2015 году планетарий попытались реанимировать - депутаты горсовета выделили 70 миллионов рублей на оборудование. Но выяснилось, что этих денег не хватит, и их пустили на другие цели. В 2017 году вокруг «Звездного дома» поставили забор, и на этом идея окончательно заглохла.

Теперь по проекту «сбычи мечт» планетарию быть! Первым делом из «Звездного дома» выселят всех арендаторов. Затем начнут полный ремонт - мало ли что там кто наделал, а все-таки дети... Тем временем закупят и завезут новейшее австралийское оборудование, которое может проецировать на купол звезды и планеты в натуральную величину! Обещают, что воссоздадут даже атмосферы различных планет - Венеры, Марса, Юпитера... Если, конечно, хватит денег.

А забор снесут, чтобы не приходилось пробираться через тернии к звездам.

Купаться подано!

Парк эпохФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Проект «Парка эпох» около ДТЮ был представлен в 2014 году застройщиком Юрием Хигером. Территорию парка собирались разделить на семь зон, каждая из которых будет посвящена отдельному периоду в истории города: от Сунгирской стоянки до современности. Пруды и исток речки Лыбеди почистить и построить набережную с лодочной станцией, а также роллердром, бассейн, аттракционы и 25-метровый фонтан. Идея накрылась медным тазом довольно быстро - через 2 года Хигеру не продлили аренду участка вокруг ДТЮ.

Появился новый проект застройки, состоящий из бизнес-центров. И вот теперь работы пойдут наперегонки - с южной стороны начнут строить аквапарк, с северной пойдет офисная застройка. Где-то в центре ожидается торжественная смычка. Самая интересная задача для архитекторов - спроектировать плавный переход бизнес-центра в аквапарк. Может быть, бизнесмены будут выезжать на горки прямо в костюмах?

Пешкоцентр и больше ничего

То, для чего строили Лыбедскую магистраль, свершится - центр Владимира станет полностью пешеходным от Золотых ворот до Соборной площади. Это всего 500 метров, но как преобразится наш город! Идея сделать дорогу от Золотых ворот до Соборной площади закрытой для транспорта появилась в 2014 году. Жители, как обычно, не поняли своего блага и возмутились, поэтому пришлось обойтись полумерами - пешеходной стала зона от Спасского холма до Георгиевской, а Большую Московскую решили сузить до двух полос.

Но если подвалили деньги на сбычу мечт - то не надо мелочиться! От Золотых ворот прорубят прямой проезд на Лыбедскую магистраль, туда уйдет весь транспорт, включая троллейбусы - провода придется перевешивать. А по центру будем гулять, как по Арбату - вокруг кафе, художники, магазины с платьями по 1000 евро...

Мостик к князю Владимиру

Проект мостаФото: Администрация города Владимира

Старая «пешеходка» тоже не будет забыта. Ее соединят пешеходным вантовым мостом с Соборной площадью. Точнее, мост протянется над Ерофеевским спуском между двумя смотровыми площадками - той, которая за ЦКМ и основной, с памятником князю Владимиру. Идея появилась еще в 2015 году, но, как обычно, не хватило денег.

Мост будет нешироким, около 2 метров, поэтому, чтобы там не было заторов, в моменты нашествия туристов и городских праздников около обоих концов мостика будут стоят инспектора ДПС и регулировать реверсивное движение - поток туда и обратно.

Все оперу споём!

"Аида". Постановка оперного театра Донбасса

- Петька, что делаешь?

- Оперу пишу, Василий Иванович!

- И про меня напишешь?

- Конечно, опер про всех велел написать.

Идею построить во Владимире оперный театр в 2014 году озвучила тогдашний губернатор Светлана Орлова - почему-то на съезде врачей. Видимо, считая, что искусство лечит души. Как это верно!

Вице-губернатор Михаил Колков планы подтвердил, на этом все и кончилось. Или началось?

Идея иметь собственную оперу запала в души владимирцев. И вот шанс на ее реализацию! Место уже определено - это Мостострой, там, где планировался мусоросортировочный завод, от которого тоже отказались. Да, далековато от центра, но театр будет грандиозным - на 20000 мест, в центре Владимира такое здание построить просто невозможно. А проблему с транспортом решат бесплатные автобусы, которые будут пускать в дни спектаклей.

Проблема в другом - на сам театр деньги выделены, а где брать актеров? Покупать людей по федеральному проекту недопустимо. Решение только одно - петь, играть и танцевать будут сами владимирцы безвозмездно (то есть даром). В ближайшее время будет объявлен кастинг на должности дирижера, первой скрипки и примадонны, а летом - в хор и кордебалет.

Напоминаем, срок реализации всех проектов - 1 апреля 2020 года. Если не успеем - все отменяется!