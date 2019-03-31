В Ковровском районе бешеный кот поцарапал детей

В поселке Малыгино Ковровского района зафиксировали седьмой случай заражения бешенством в этом году. Болезнь подцепил домашний кот, а потом покусал и поцарапал детей. После такой агрессии кота пришлось усыпить. Через несколько дней хозяева животного получили положительный результат на бешенство — их кот действительно был опасен.

В Ковровской районной станции по борьбе с болезнями животных отметили, что кота выпускали на улицу, но он не был привит от бешенства. После очередной прогулки хозяева стали замечать за ним вместо ласки агрессию. Кот стал отказываться от корма.

- Питомец успел поцарапать и хозяина, и детей. Точно сказать не можем, чьи это были дети: владельца животного или же соседские. Но все они проходят вакцинацию, - рассказали в Ковровской станции.

В департаменте ветеринарии отмечают, что кот мог где угодно заразиться бешенством, например, на помойках, которые по ночам окружают лисы. Но не обязательна сама встреча с рыжей плутовкой. Если лисица поела отходы, а на утро пришел кот и потоптался по ним, то вполне вероятно заражение. А если уж съел эти отходы после лисы, то тут бешенства не избежать.

- Чтобы такие контакты исключить, мы регулярно организовываем отстрел лисиц — переносчиков бешенства. Скажу больше, даже просим охотников за вознаграждение устранить лис. Ежегодно мы отстреливаем по 500 особей, чтобы дикие животные не передавали вирус домашним, - пояснил начальник отдела департамента ветеринарии администрации Владимирской области Василий Шипилов

КОНКРЕТНО

По данным департамента ветеринарии за 27 марта 2019 года зафиксировано 16 случаев заражения бешенством. Из них 10 лисиц и 6 домашних животных — 2 собаки и 4 кошки. В Ковровском районе больше всех случаев заражения— 7.