Владимирская певица Лариса Семина поможет Сергею Лазареву отобрать новых звезд шоу-бизнеса

На федеральном телеканале «Россия 1» стартовал новый музыкальный проект «Ну-ка, все вместе!», в котором экспертом вместе с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым выступила профессор ВлГУ, заслуженный работник культуры РФ Лариса Семина. Жюри конкурса просто огромное: 100 человек! Они дают наставления и, если нравится номер, то встают с места и подпевают. Чем больше встает экспертов, тем больше шансов у участников попасть в финал и побороться за 1 миллион рублей!

- Мне пришло письмо-приглашение об участии в русской версии британского проекта. В это время я как раз давала мастер-классы в Москве и решила прийти на кастинг. Да, кастинг для жюри тоже есть, нас так же прослушивали, как и участников. Мою кандидатуру утвердили, и впереди всех ожидало 10 съемочных дней. Причем съемки длились по 15 часов, - рассказала Лариса Семина.

Два месяца она ездила в Москву, так как съемочные дни растянули на февраль и март: где-то на пару дней надо было приехать, а где-то и на пять. Съемки проходили на Мосфильме, команда работала опытная — та же, что снимала проект «Один в один».

Николай Басков выбирал, к кому из экспертов подойти

- Если нам нравится выступление участника, то мы встаем и подпеваем. Помимо этого, нужно дать свой комментарий эксперта Николаю Баскову. Он, кстати, сам выбирает, к кому из членов жюри подойти. Конечно, мы все старались выглядеть ярко, но некоторые эксперты, на взгляд зрителей, перебарщивали с яркостью и придумывали эпатажные образы. Но мне это не по рангу, ведь я поющий профессор, - говорила Лариса Семина.

Певица рассказывает, организаторы проекта их называли «Золотой сотней экспертов». В состав вошли певцы, аранжировщики, композиторы. Также в жюри есть и популярные ди-джеи и рэперы.

- Это эксперты в разных сферах: рок, джаз, академический вокал… Каждый съемочный день мы слушали по 10 конкурсантов и должны были сами быть готовыми спеть 10 песен. Мы вставали всегда, когда хотели. Конкурсанты, которые смогли поднять большое количество экспертов, попадали в финал.

«Я не видела, чтобы он устал и включил «звезду»

На съемках Лариса Семина подружилась с председателем жюри Сергеем Лазаревым и ведущим проекта Николаем Басковым. Говорит, что оба просты в общении.

- Лазарев очень серьезно готовится к Евровидению и думает о том, какой должна быть современная эстрадная песня. Наверное, это вы поймете из эфиров, в которых у нас разгорались и баталии. Один раз я его попросила в гримерке оставлять нам небольшой «люфт» для комментариев. Сергей очень позитивный человек, который не дает заскучать. А Басков для меня вообще открылся с другой стороны! - делится впечатлениями владимирская певица. - Он приезжал на наш проект после других съемок, и, знаете, я ни разу не видела, чтобы он устал и жаловался, включал «звезду». Николай всегда помогал и был на стороне участников.

Профессор рассказывает, как готовилась к первому дню съемок. Решила с утра пораньше встать и пойти в салон красоты. Только уже после отправиться на съемки. Так вот, шел сильный снегопад, который портил и прическу, и макияж.

- Я приезжаю на съемочную площадку и вижу: 10 гримеров, парикмахеров, стилистов, которые готовят всех к шоу. Разложены обеды, чай, кофе: что еще нужно для того, чтобы ты весь день провел на Мосфильме по-рабочему? Все условия были созданы!

Лариса Семина отмечает, что победитель уже выбран. Может быть, смотря эфиры по субботам в 20:45, вы догадаетесь, кто он, раньше финала.