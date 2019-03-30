Под Покровом рысь вышла в люди

Природа Владимирской области всегда была богата на редких зверушек. Кого у нас только не встретишь, если углубиться в чащу леса. Тут и медведи и волки, лоси, лисицы… Последние и вовсе стали все чаще заходить в города из-за того, что в лесу порой нечем питаться. Но если к лисам и даже лосям жители области уже как-то привыкли, то рысь остается чем-то диковинным.

Эта дикая кошка обычно не показывается. Красивое и мощное животное любит ночь, днем спит на деревьях. Но 28 марта жителям деревни Перново удалось прямо на дороге встретить рысь.

Как нам рассказала Валерия Ермиленко, она возвращалась с работы из поселка Вольгинский. Когда дорога стала совсем плохой и пришлось сбросить скорость, вдруг сбоку от машины они увидели большую собаку.

- С поворота мы увидели, что на дороге сидит кто-то большой. Я сначала подумала, что это просто большая собака, а оказалась рысь! Мы аж замерли посередине дороги, очнулись только когда следующая машина подъехала. Естественно сразу из машины сделала фото. Рысь, заметив нас, испугалась и отошла ближе к лесу, но не убежала. Пока я ее фотографировала, она стояла и смотрела на нас, будто позируя. Но когда подъехала следующая машина, она убежала глубоко в лес.

Самые необычные животные, встречавшиеся до сих пор людяс в том районе — белки и зайцы, но чтобы рысь… Как ни странно, рысь во владимирских лесах действительно водится, просто о них мало известно. В Национальном парке «Мещера», например, живет 6-8 особей, вычисляют их исключительно по следам.

Фото Валерии Ермиленко

- Обычно они живут глубоко в лесах, не выходят к дороге, разве что ночью, странно, что ее увидели в светлое время суток. Основная причина того, что рысь показалась, кроется в нас. Леса все меньше, дорог все больше, поэтому мы в своем парке и сохраняем искусственное зарастание. Многие жалуются, но валежник — в первую очередь питание для леса, а во-вторых, это укрытие для животных, - рассказывает пресс-секретарь «Национального парка «Мещера» Татьяна Маркова.

Есть вероятность, что рысь пришла из Шатурского района Московской области, который как раз находится рядом с «Национальным парком «Мещера». По словам сотрудников парка, к ним часто заходят «гости из столицы».

- Животным становится трудно в лесах Московской области, там очень грязно. Многие помнят, что года 4 назад к нам оттуда пришли медведи. И до этого были следы проходящих зверей, который зашли покушать, но вот пару лет назад они, видимо, перебрались к нам. Хотя берлогу мы еще не нашли, к моей знакомой на участок залез медвежонок. Они тут всегда питались, а сейчас может и живут тут совсем, - заявила Татьяна Маркова.