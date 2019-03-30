Легенды Владимирщины: Как Данила и Иван муромские русский народ мутили

Отношения нашего народа с религией всегда были особыми. Как ни старалась официальная церковь "причесать" всю паству под одну гребенку, крестьяне, мещане и купцы верили кто во что горазд. Народных религиозных течений в стране до революции было столько, что только крайне сжатое изложение их нехитрых историй заняло увесистый том.

Но по большому счету главное мистическое народное учение все же было одно - христовщина, она же хлыстовство. Все остальные течения (скопчество, "Новый Израиль", панияшковщина) - его ответвления. И родина этой русской "хтони" - Владимирская губерния.

Хлыстовские легенды

Основателем новой секты принято считать беглого солдата из Юрьев-Польского Данилу Филипповича (Филиппова). Сбежав со службы, он долго ходил по городам и весям, прикидываясь то юродивым, то богомольцем. Где-то в вязниковских лесах беглому солдату пришла в голову идея создать собственное учение особой нравственной чистоты. В 1645 году на горе Городине в Ковровском районе, по хлыстовскому преданию, в него вселился сам Господь Саваоф. И тут же Данила завещал своей пастве двенадцать новых заповедей. А старые "скрижали", да и всю Библию, новоявленный пророк объявил ересью и выкинул в Клязьму. Весь XIX век хлысты со всей станы будут пытаться найти ее как "священный Грааль" своего учения. Говорят, отыскал известный хлыстовский учитель Иван Лупкин.

Гора Городина. Фото: Александр ДавыдовФото: Википедия

Через четыре года у Данилы появился яркий последователь - крестьянин Муромского уезда Иван Тимофеевич Суслов. Его основатель течения Филиппов назвал "возлюбленным своим сыночком" и объявил Христом. Хлыстовские легенды, полные мистической жути, рассказывают, что родился Суслов сверхъестественным образом от столетней старухи Ирины. Крестить малыша толком не получилось, оказавшись в купели, ребенок исчез из рук священника и объявился под церковной лавкой.

Тут же нашлась и хлыстовская "богородица" - крестьянка Гороховецкого уезда Акулина Ивановна. Вместе с Сусловым она распространяла учение хлыстовской нравственности по Нижегородской, Владимирской и Московской губерниям. Через некоторое время Суслов перебрался с Акулиной в Москву, где купил дом на 3-ей Мещанской улице. Последователи называли эту хату "Новым Иерусалимом", "домом Сионским".

Власти обратили внимание на хлыстов в 1658 году. Суслова схватили, допросили и решили не долго думая казнить. И снова легенда: рассказывают, что Ивана распяли на кремлевской стене у Спасских ворот. На третий день, как сообщает хлыстовский фолклор, он воскрес и явился последователям в селе Порхе. Там его снова арестовали и опять распяли на кремлевской стене, предварительно сняв с него живого кожу. Тогда ночью явились девушки-последовательницы Суслова, сняли с себя свои белые одеяния и покрыли ими учителя. Одежды сразу "впитались" в тело, став новой кожей. С тех пор ритуальной одеждой у хлыстов стали белые рубашки.

Данила Филиппович, как верили хлысты, завершил свой земной путь 1 января 1700 года в Москве. Последователи говорили, что он вознесся живым прямо на небо. А еще они верили, что новый год 1 января отмечают именно в честь этого события.

Иван Суслов умер в 1716 году. Его похоронили при церкви Николы в Грачах, откуда потом прах перенесли в Ивановский монастырь (одна из крупнейших обителей столицы), где подвизалась Акулина Ивановна. Последователи приходили к этой могиле как к святыне, оставляя богатые дары. В правление Анны Иоанновны прах Суслова был развеян по ветру.

Собор "живых богов" хлыстов. Фото конца XIX века.

Новейшие исследования

Современные фольклористы легендам о Даниле и Иване из муромских лесов не придают большого значения. Истоки хлыстовства ныне принято искать в гранях русского раскола 1650-ых годов. И здесь тоже не обошлось без Владимирской губернии.

Наиболее вероятно, что народное учение о христовщине появилось в вязниковских лесах, где десять лет скрывался раскольник Капитон Даниловский. Учение его, как принято ныне полагать, было связано с ожиданием конца света. Отсюда и идеи смирения и нравственной чистоты: матом не ругаться, есть через день, смирять плоть ношением тяжелых металлических вериг.

Один из известнейших исследователей народных верований XIX столетия Павел Мельников-Печерский был уверен, что мифический Данила Филиппович был учеником Капитона и свое учение придумал после спора о том, по каким книгам лучше спасаться - старым или новым. Беглый солдат заявил, что все они не годятся. Один из известнейших этнографов наших дней Александр Панченко не склонен считать двух легенд хлыстовского мира мифическими персонажами, но о Даниле Филипповиче никаких подлинных сведений ему найти не удалось.

Что это было

Хлысты жили общинами, называвшимися "кораблями". С официальной церковью они, как правило, не порывали, но учение свое хранили в тайне. Главное в их вере - хлыстовские песни (сохранилось два сборника) и ночные радения - буйные пляски и беготня по углам небольшой закрытой комнаты, именовавшейся "духовной баней". Песни пелись перед радениями:

"Братцы вы, братцы духовныя,

Полно нам спати, полно лежать,

Пора от сна пробудиться,

На истинный путь возратиться".

(из сборника Василия Степанова)

У каждого "корабля" был свой предводитель - местный Христос, при нем "красна девка богородица". Таких общин к началу XX века было около двух сотен только в Центральной России.

Об обрядах хлыстов в народе ходили самый разные толки. Их обвиняли в свальном грехе, ритуальном убийстве рожденных в общине младенцев, каннибализме и сказочном богатстве. Известный современный исследователь Александр Панченко последовательно опроверг все эти народные домыслы. Но подобные "кровавые наветы" налагались не только на хлыстов: доставалось вообще всем иноверцам.

Судьбы христовщины

Христовщина быстро распространялась и эволюционировала. Хлысты разных поколений могли проповедовать совершенно различные ценности. От изначального учения откололась масса других течений. Оцените богатство названий: скопцы, шалопуты, панияшковцы, голубчики, серые голуби, монтаны, беседники, марьяновцы. И это только известные секты.

После революции, как не покажется странным, на хлыстовские "корабли" смотрели как на реформаторов национального религиозного сознания. В их общинах видели прообраз коммун. О том, что обратить "людей божих" в новую "красную веру" нет ни малейшего шанса, стало ясно уже в 1930-ые. В годы большого террора христовщину громили не хуже официальной православной церкви. Последние очаги народного течения в 1990-е годы сохранялись на Тамбовщине, а также в Оренбуржье. Сегодня хлысты фактически исчезли из религиозной жизни страны. Им на смену пришли уже новые, в основном западные эсхатологические учения.

Что почитать:

Тимофей Буткевич. Обзор русских сект и их толков. Москва, 2018

Александр Панченко. Христовщина и скопчество. Москва. 2004