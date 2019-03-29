Вице-губернатор Владимирской области объяснила депутатам, почему льготникам не хватает лекарств

На мартовском заседании Заксобрания Владимирской области перед парламентариями выступила врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова, рассказавшая о ситуации с медициной в регионе. Депутаты обратили внимание чиновницы на наиболее острые проблемы с медициной в области – нехватку врачей и среднего медперсонала, несправедливое начисление зарплаты медикам, очереди в поликлиниках. В том числе рассказали и о регулярных обращениях владимирцев, жалующихся на постоянную нехватку льготных лекарств. Объясняя, почему возможны перебои с поставкой препаратов и почему департаменту здравоохранения выгоднее работать напрямую с крупными фармацевтическими складами, Марина Чекунова попылатась привести конкретный пример. Однако выбрала лекарство, которое уже 15 лет не производится в России из-за его побочных действий и канцерогенности, хотя название до сих пор на слуху и даже является стандартным примером дешевых советских лекарств «от всего».

- Условно говоря, пурген стоит в федеральных центрах десять рублей, а в региональных центрах он же, закупленный «откуда-то», стоит уже двенадцать рублей, - отметила Марина Чекунова.

Федеральные СМИ тут же выцепили эту фразу из контекста и выдали информацию так, что Марина Чекунова специально предложила льготникам несуществующее лекарство, хотя реально фраза просто содержала неудачно выбранный пример. Это не первый случай такого подхода: в конце прошлого года, выступая в Струнинской больнице, Марина Чекунова предложила навести чистоту в больнице, что было передано как «врачам предложили самим помыть полы». Тогда чиновница заявила, что ее слова исказили, и сама приняла участие в больничном субботнике.