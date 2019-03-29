2019-03-28T17:10:35+03:00
Общество

С Соборной площади уберут надпись «Я люблю Владимир» и аттракционы

Буквы планируют переместить в Центральный парк
Валерия Рудометова
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Соборная площадьСоборная площадьФото: Валерия Рудометова
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Мода ставить на главной площади Владимира аттракционы возникла 5 лет назад. Под Новый год на Соборной устанавливают различные качели, карусели, паровозики, которые едут по всей площади, и стоят эти развлечения до марта, пока не растает каток на Пушкинском бульваре и не кончится сезон зимних развлечений.

Удивительно, но в городе, где два с половиной детских парка, каждый год находится все больше и больше жителей, которые возмущаются этим городком аттракционов. Мол, нехорошо устраивать развлечения у памятника ЮНЕСКО - Успенского собора - и занимать качелями всю территорию. Тем более, карусели «не наши» - то троллем украшены, то еще каким западным Шреком.

На днях эти жалобы поддержал уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. Он 27 марта на своей странице в Facebook написал, что на площади устроили «базар и карнавал», и пора бы его давно убрать.

- Ощущение базара и непроходящего, неприглядного «карнавала» разочаровывает. Жить без образа, значит жить в безобразии. Во Владимире достаточно мест для карнавала и бойкой торговли. Давайте по-настоящему любить, оберегать и понимать то, что оставили нам наши предки, - отметил Прохорычев.

Недовольство вызывает и надпись «Я люблю Владимир» на фоне Успенского собора. И вот глас народа услышан! Вчера начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области Евгений Гранкин рассказал, что площадь от каруселей освободят в ближайшие дни. Половину аттракционов уже вывезли. И надпись тоже уберут!

- Я настаиваю, чтобы аттракционы в ближайшее время были убраны, да их уже начали потихоньку разбирать. Также я разговаривал с настоятелем Успенского собора отцом Владимиром насчет надписи «Я люблю Владимир», которая размещена напротив храма. Может, эти буквы переместят в Центральный парк, но у Успенского собора им не место. И инспекция будет этого добиваться в соответствии с законодательством, - сказал Евгений Гранкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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