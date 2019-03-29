ВСМЗ отдал Русской православной церкви два исторических объекта

Во Владимире состоялось заседание Согласительной комиссии, на котором присутствовали гендиректор ВСМЗ Светлана Мельникова, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон и представители Минкульта РФ. На заседании решался вопрос о передачи девяти объектов культурного наследия из ведения Владимиро-Суздальского музея-заповедника Русской православной церкви. В списке значились Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, Богородице-Рождественский монастырь, Странноприимный дом, Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном и несколько храмов в Суздале. Однако в итоге гендиректор ВСМЗ и митрополит подписали протокол о передаче только двух объектов, которые находятся в Суздале. Теперь Ризоположенский собор комплекса Знаменских церквей и Приказная изба, расположенная на территории Покровского женского монастыря, будут принадлежать не музею, а митрополии.

Светлана Мельникова и митрополит Тихон передают протоколФото: Валерия Рудометова

- Мы все пришли к выводу, что большинство объектов так и останутся в ведении музея-заповедника. Поскольку это памятники, многие из которых входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО и требуют профессионального содержания, - рассказала директор ВСМЗ Светлана Мельникова. - Также мы пришли к тому, что музей и епархия должны работать совместно: продолжать традиции, проводить научные конференции, встречаться с паломниками.

Золотые воротаФото: Сергей МОРКОВКИН

В свою очередь митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отметил, что на епархиальных собраниях они рассматривали вопрос: а нужны ли церкви Золотые ворота? Как проводить там службы?

- Если бы мы получили в собственность Золотые ворота и проводили там богослужения, то это было бы неудобно прихожанам: как бы поднимались бабушки по этим огромным ступеням? Там были бы невозможны постоянные богослужения. И демонтировать экспозицию в Золотых воротах, посвященную героям Великой Отечественной войны, тоже неправильно. Но если вдруг там понадобится провести службу, например, в День Победы, то музей нам не откажет в этом. А мероприятия мы и так проводим там, та же встреча благодатного огня на Пасху, - сказал митрополит Тихон.

На заседании затронули еще один важный вопрос - возвращение старообрядцам Троицкой церкви, в которой сейчас находится музей хрусталя. Светлана Мельникова твердо ответила, что старообрядческая община уже получила место для проведения богослужений - храм Успения Богородицы XVII века, который стоит в центре города. Сейчас же в Троицкой церкви, закрепленной за ВСМЗ, ведут работы по восстановлению музея хрусталя.