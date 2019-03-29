2019-03-28T17:01:14+03:00
Общество

В Вязниках из-за ледохода развели понтонный мост

Теперь до окончания половодья Заречье соединяют с «большой землей» только лодки
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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27 марта спасатели МЧС развели понтонный мост, который соединяет основную часть города Вязники с левобережной заречной зоной. Это сделано для того, чтобы ледоход на Клязьме, которая вот-вот вскроется, не повредил конструкции моста.

Теперь до окончания половодья, пока не спадет вода, Заречье будет отрезано от «большой земли», сообщение останется только с помощью лодок. Как сообщают во владимирском управлении МЧС, в заречной зоне находятся 16 населённых пунктов муниципального образования Вязники - это 564 дома. В них живет 495 человек, в том числе 44 ребёнка.

Подготовка к паводком. ГУ МЧС Владимир.

О том, чтобы отрезанные от основного города поселки нормально пережили паводок, позаботились заранее. В двух магазинах Заречья создан запас продуктов питания с долгим сроком хранения и товаров первой необходимости. Кроме того, два раза в неделю (вторник и пятница) в магазины будут завозить скоропортящиеся продукты (хлеб, молоко и предметы первой необходимости). Все пенсии и пособия жителям выплачены заранее - сразу за март, апрель и май этого года. Всего в Заречье живет 143 пенсионера. 19 детей, которые тоже оказались в отрезанной зоне, будут возить в школы в обход. В деревне Козлово в ФАПе организован стационар на три койки для тех больных, которых нельзя будет вывезти на большую землю по воде. До начала половодья там будет создан трехмесячный запас лекарств.

Информационный стенд Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Информационный стендФото: ГУ МЧС по Владимирской области

За пожарной безопасностью будет следить пост в деревне Козлово, где есть 2 автоцистерны и 10 человек личного состава, а также 31 добровольный пожарный из местного населения.

Уже 27 марта была налажена лодочная переправа. За первый день через Клязьму переправлено 36 человек, из них 4 ребёнка. Режим работы переправы: с 07.00 часов до 19.00 часов, с 07.00-09.00 часов и с 17.00-19.00 часов. Перевозка осуществляется бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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