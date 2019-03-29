Владимирцы идут на красный! Город до сих пор не освоил светофор с кнопкой

Еще в конце декабря 2018 на Соборной площади наконец появился светофор. Место пускай и не самое аварийное, но проходимость большая, машин много - люди постоянно шли по нерегулируемой «зебре», водители послушно пропускали, в результате стояла вечная пробка. Светофор должен был решить проблему.

Светофор поставили не простой, а современный — с кнопкой, чтобы пешеходы сами включали зеленый свет, а если пешеходов нет - машины могли ехать свободно. С тех пор прошло 4 месяца, но за это время светофор так и не полюбился городу. Владимирцы никак не могут к нему привыкнуть. Половина подходящих к переходу просто не знают о существовании кнопки - что, пока ее не нажмешь, зеленый не загорится. Кнопка сбоку, не особо видна. Зато видна надпись на светофоре: «Ждите». Люди стоят, ждут и часто, так и не дождавшись зеленого, перебегают на красный, особенно если надо успеть на автобус. В ГИБДД напоминают, что это карается штрафом — 500 рублей.

Кнопочку заметно не сразуФото: Артем Бендрик

Во Владимире установлено всего 3 таких светофора: в Загородном парке, на Лыбеди и на Соборной площади. Судя по всему, «владимирская земля отвергает их» - бывает, что по обе стороны перехода стоят по несколько человек, пока кто-то один не включит зеленый. И вот в Боголюбово местные бабушки отлично освоили новинку - по очереди тыкают по кнопке, пока не загорится зеленый.

Отметим, что владимирцы, когда появились первые новости об установке на Соборной площади светофора, возмущались, что уж если его и ставить, то в более опасных местах - например, у "Русь-кино", где часто ходят дети.