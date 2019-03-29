2019-03-28T16:50:26+03:00
Общество

Владимирцы идут на красный! Город до сих пор не освоил светофор с кнопкой

Каждый пятый перебегает переход, не дождавшись зеленого
Артем Бендрик
Поделиться:
Горожанка переходит дорогу на красныйГорожанка переходит дорогу на красныйФото: Артем Бендрик
Изменить размер текста:

Еще в конце декабря 2018 на Соборной площади наконец появился светофор. Место пускай и не самое аварийное, но проходимость большая, машин много - люди постоянно шли по нерегулируемой «зебре», водители послушно пропускали, в результате стояла вечная пробка. Светофор должен был решить проблему.

Светофор поставили не простой, а современный — с кнопкой, чтобы пешеходы сами включали зеленый свет, а если пешеходов нет - машины могли ехать свободно. С тех пор прошло 4 месяца, но за это время светофор так и не полюбился городу. Владимирцы никак не могут к нему привыкнуть. Половина подходящих к переходу просто не знают о существовании кнопки - что, пока ее не нажмешь, зеленый не загорится. Кнопка сбоку, не особо видна. Зато видна надпись на светофоре: «Ждите». Люди стоят, ждут и часто, так и не дождавшись зеленого, перебегают на красный, особенно если надо успеть на автобус. В ГИБДД напоминают, что это карается штрафом — 500 рублей.

Кнопочку заметно не сразу Фото: Артем Бендрик

Кнопочку заметно не сразуФото: Артем Бендрик

Во Владимире установлено всего 3 таких светофора: в Загородном парке, на Лыбеди и на Соборной площади. Судя по всему, «владимирская земля отвергает их» - бывает, что по обе стороны перехода стоят по несколько человек, пока кто-то один не включит зеленый. И вот в Боголюбово местные бабушки отлично освоили новинку - по очереди тыкают по кнопке, пока не загорится зеленый.

Отметим, что владимирцы, когда появились первые новости об установке на Соборной площади светофора, возмущались, что уж если его и ставить, то в более опасных местах - например, у "Русь-кино", где часто ходят дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Кремле погасят марку, выпущенную к столетию Алексея Фатьянова
Во Владимире стартует фотопроект "Правнуки победы"
Владимиро-Суздальский музей-заповедник передаст епархии только два объекта в Суздале
Депутаты ЗС наградили хрупкую продавщицу, нокаутировавшую пьяного дебошира
Владимирская прокуратура наказала ТСЖ на падение глыбы снега на женщину
В судогодских школах хранили опасные отходы
Владимирский Следком предлагает запретить продажу детям газовых зажигалок и баллончиков
Постоялец с Северного Кавказа обокрал вязниковский монастырь, в котором прожил четыре года
Администрация города Владимира пояснила, что визит сенаторов СовФеда в школу № 49 не был спланирован заранее
Юным владимирским театралам покажут "Каштанку" и "Принцессу на крыше"
Премия имени Евгения Евстигнеева досталась владимирскому актеру Андрею Щербинину
Суздаль вошел в пятерку популярных городов для путешествий на майские праздники
Сенаторов Совета Федерации не пустили во владимирскую школу №49
Клиенты Промсвязьбанка сделали уже более 6,5 тыс. переводов по Системе быстрых платежей (СБП)
Продажа главной площадки владимирского завода "Точмаш" не состоялась
Во Владимире задержали закладчика с белым порошком
ФСБ во Владимире задержала крупную партию амфетамина
Во Владимире автобус после столкновения с троллейбусом вылетел на "встречку" и задел еще пару машин
В Камешково 50-летний нелегал-апатрид ударил ножом 14-летнего подростка
Жителю Мурома, сбившему шестилетнего ребенка на переходе, вынесен приговор
Во Владимире из-за гололеда стоит город: сразу на нескольких улицах столкнулись машины
Жительницу Вязников ограбил уроженец соседнего государства
Владимирская спортсменка выиграла две медали на чемпионате ЦФО по быстрым шахматам
Гороховчане поставили рекорды района по отжиманию
Во Владимире задержали подозреваемого в промышленном шпионаже кандидата технических наук