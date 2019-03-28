2019-03-27T17:14:30+03:00
Общество

Под Суздалем появится дом-музей Суворова и туристический комплекс

Открыть его планируют уже осенью
Ирина Мальцева
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Проект музея. Фото: "музей Суворова"Проект музея. Фото: "музей Суворова"
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Музей, посвященный знаменитому генералиссимусу, основоположнику русской военной науки, построят в десяти километрах от Суздаля, в селе Кистыш, где раньше располагалось родовое имение Суворовых. Село получил в подарок от Петра I еще дед полководца, а позднее Александр Суворов поставил там каменный храм. Но постепенно село, при русском полководце насчитывавшее около трехсот дворов, захирело: сейчас там только 52 дома, постоянно проживают чуть больше десяти семей, колокольня разрушилась, а храм пришел в упадок.

Возродить село, где любил бывать русский полководец, еще в 2011 году решили энтузиасты, узнавшие о его плачевном состоянии от местной жительницы. Сначала планировалось только восстановить храм Василия Великого, но постепенно проект разрастался. В прошлом году энтузиасты приступили к реставрации здания церковно-приходской школы, где и разместится музей Суворова. Как только стает снег, начнется благоустройство территории.

Предполагается, что в селе появится не только храм с колокольней и мемориальный музей, но и гостиница, лавка с сувенирами и фермерскими продуктами, а также летний лагерь для кадетов. Жить кадеты будут в палатках, но со всеми удобствами: благодаря проекту, в село проведут водопровод и канализацию, а газ туда уже проведен.

Рядом с бывшей приходской школой появится сквер с памятником полководцу, восстановят пруд, очистить который еще Суворов просил в письме своего управляющего. Проект планировки окружающей территории на общественных слушаниях одобрили жители и администрация, а в марте его утвердил глава района. Представители Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В. Суворова», занимающиеся возрождением села, подчеркивают: проект носит некоммерческий характер, а направлен на сохранение наследия и воспитания чувства гордости у молодежи. Воплощают все задумки на пожертвования всех неравнодушных граждан. Впрочем, надеются и на поддержку государства и подали документы на президентский грант, средства которого помогут поставить памятник полководцу.

Реализовать все идеи должны за ближайшие три года, но музей Суворова начнет принимать гостей уже этой осенью. С экспонатами для него обещают помочь как частные коллекционеры, так и сотрудники музея Суворова в Санкт-Петербурге и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Кстати, руководство музея-заповедника обещает включить музей Суворова в туристические маршруты, организованные к тысячелетнему юбилею Суздаля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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