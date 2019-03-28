2019-03-28T09:03:04+03:00
Общество

Программисты во Владимире - за 50 тысяч, дизайнеры - за 30

Рекрутеры говорят, что во Владимирской области - дефицит всех видов IT-специалистов
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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На кого учиться, чтобы гарантированно иметь работу после университета, причем с приличной зарплатой? Однозначно - на программиста. Или разработчика, или системщика. В общем, на специалиста в области компьютерных технологий.

Сотрудники HeadHunter – крупнейшей онлайн-рекрутинг платформы в России - проанализировали рынок вакансий в сфере высоких технологий во Владимирской области. Их вывод: спрос на компьютерщиков всех видов высок и в обозримое время будет только расти. Причем речь не только о программистах и разработчиках - требуются тестировщики, аналитики, дизайнеры, системные администраторы, специалисты техподдержки. Рост спроса на компьютерных специалистов среди работодателей Владимирской области можно назвать взрывным: на начало этого года в регионе было открыто на 22% больше вакансий в IT-сфере, чем в 2018 году.

А вот количество специалистов практически не растет. Резюме от специалистов в сфере интернет-технологий, ищущих работу, в январе 2019 года было размещено всего на 3% больше, чем в январе 2018-го. Правда, январь, как говорят специалисты HH.RU, месяц не характерный - традиционно программисты активнее ищут работу весной и осенью. Но в любом случае тенденция очевидна - спрос на IT-специалистов значительно превышает предложение.

Что интересно, уровень конкуренции работодателей за высококвалифицированных специалистов во Владимире сравнялся с таковым в Москве и Санкт-Петербурге. На одну вакансию приходится в среднем три резюме, а это говорит о дефиците IT-специалистов, который сохраняется последние 10 лет. Особенно высок спрос на специалистов, способных быстро адаптироваться в новых направлениях - машинное обучение и искусственный интеллект. Конкуренция за таких специалистов в ближайших 5-7 лет лишь усилится, а значит, зарплаты в сфере IT будут расти, в отличие от остальных сфер экономики. Прогнозируемый рост зарплат для компьютерщиков - 10% в год, что даже опережает инфляцию.

А зарплаты у IT-специалистов и так немаленькие, в среднем 37000 рублей в месяц - это выше средней зарплаты по региону. Больше всего получают программисты и разработчики - от 50 000 рублей в месяц. Системные администраторы получают в среднем 33 тысячи рублей, ниже всего зарплаты дизайнеров и специалистов в области техподдержки - 30 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Выбираем узкую специализацию

Больше всего во Владимирской области востребованы программисты и разработчики (31% всех вакансий), телекоммуникаций (24%) и инженеры (22%). Вакансий для системных администраторов всего 12%, для web-мастеров и специалистов технической поддержки - по 8%. Пока мало требуются специалисты по системной интеграции, CRM-системам и компьютерной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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