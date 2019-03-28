2019-03-27T16:51:00+03:00
Общество

В Кольчугине семья с шестью детьми находит время на 500 чужих малышей

Иван и Екатерина создали благотворительный фонд, благодаря которому нуждающиеся семьи получают продукты и одежду
Валерия Рудометова
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Иван Снегирев и Екатерина Кротикова с семьейИван Снегирев и Екатерина Кротикова с семьейФото: из архива героя публикации
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Иван Снегирев и Екатерина Кротикова в Кольчугине живут около трех лет, но за это время о них уже успел узнать весь город. Семья создала свое общественное объединение многодетных семей Кольчугинского района и социальный проект «Дом добра». В этот дом приходят многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами, матери-одиночки за одеждой и продуктами. Бесплатную помощь получают 162 семьи, в которых воспитываются 538 детей Кольчугина и Кольчугинского района.

. Фото: Алексей СУХОВ

.Фото: Алексей СУХОВ

Ходили по улицам и искали многодетных мам

Когда в 2018 году Иван и Екатерина создали в Кольчугине социальный проект «Дом добра», им... не поверили. Люди брали помощь, но с недоверием. Мол, не может быть все бесплатно! Супруги сами ходили по улицам Кольчугина и искали многодетных и малообеспеченных мам.

- Я, видя на улице мамочку с тремя детьми, останавливала их и объясняла, что могу им помочь продуктами, вещами. Сначала они искали, в чем же подвох. Не верили, что помощь бесплатная, - рассказывала Екатерина. - А ведь достаточно прийти к нам в «Дом добра» и выбрать для себя одежду. Ну, потом одни родители пришли, другие — поняли, что их никто не обманул, что мы сотрудничаем с надежными людьми. А дальше стало работать «сарафанное радио». Столько людей стало приходить!

В «Доме добра» организован вещевой склад, в котором два дня в неделю безвозмездно трудится многодетная мама Анастасия Волкова. Она получает и раздает вещевую помощь нуждающимся.

- Вещи нам приносят добрые люди, а еще мы сотрудничаем с вещевыми складами в Москве, продукты же доставляет благотворительный фонд «Дар Жизни», - говорят Иван и Екатерина.

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«Помощь многодетным — дело рук других многодетных»

У Ивана и Екатерины шестеро своих детей, самому младшему - Николаю — 5 лет, а старшему — Даниилу — 21 год. Так что супруги очень хорошо представляют, как нелегко одеть, обуть и прокормить всех шестерых. Вот и решили сами помогать многодетным семьям, которые не в силах выполнить эти три составляющих.

- Мы раньше жили в Муроме и помогали муромским семьям, которые попали в сложную ситуацию, организовывали акции в защиту не рожденных детей, проводили различные акции и беседы совместно с благотворительным фондом города Владимира «Дар Жизни» и лично его с исполнительным директором Юлией Ждановой, а также с координатором фонда в Муроме и руководителем центра «Жизнь» во имя Михаила Муромского Еленой Крюковой, - рассказывал отец семейства Иван Снегирев.

Вещи, собранные для многодетных семей Фото: Алексей СУХОВ

Вещи, собранные для многодетных семейФото: Алексей СУХОВ

В 2016 году семья Снегиревых переехала из Мурома и начала благотворительную деятельность уже в Кольчугине. Сначала организовали раздачу жителям Кольчугинского района гуманитарной помощи от фонда «Дар Жизни», а потом решили, что в городе необходим отдельный социальный проект, в рамках которого семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могли бы получить комплексную помощь и поддержку.

Благотворительная деятельность отнимает много времени и сил, и, порой, семье приходилось выбирать между основной работой и помощью людям, но в настоящей момент перед Снегиревыми такой выбор уже не стоит: Иван устроился на работу в социальный фонд «Твори добро», что позволяет ему заниматься благотворительной деятельностью на постоянной основе. Иван говорит, что самое главное для него в жизни — это его семья и помощь нуждающимся.

«Добрые дела не надо делать громкими»

Единственное условие для тех, кто обращается за помощью - не перепродавать одежду и продуктовую помощь, в противном случае, люди исключаются из списка получателей.

- У нас создан специальный список, кому мы помогаем раз в месяц. Сейчас помощь получают 162 семьи, в которых воспитываются 538 детей. Но это не значит, что мы помогаем только им, что у нас ограниченное количество в списке. К нам может обратиться любой, - говорит Иван.

Дети Снегиревых — три сына и три дочки - помогают в благотворительной работе и не говорят: «Сколько можно помогать другим, у вас свои дети!» По словам Ивана и Екатерины, их ребята учатся сопереживать, быть милосердными.

- Они стали понимать, что отдавать приятнее, чем получать. И что добрые дела не нужно делать громкими! В свободное от школы и садика время, мы рисуем с детьми, лепим из пластилина, ходим в походы и читаем книги. Потихоньку изучаем иностранные языки, особенно японский и итальянский.

Глава семейства отмечает, что в этом году их семье исполнилось 24 года.

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КОНКРЕТНО

Обратиться за помощью в «Дом Добра» можно на страничке в «Одноклассниках». Там же можно предложить свою помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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