2019-03-27T10:03:30+03:00
Общество

«Вы работаете, когда другие отдыхают»

Глава администрации Владимира Андрей Шохин и глава города Ольга Деева поздравили работников культуры с профессиональным праздником
Валерия Рудометова
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Андрей Шохин: - "Судя по том, как вы организовываете праздники, Владимир уже давно заслужил звание культурной столицы".Андрей Шохин: - "Судя по том, как вы организовываете праздники, Владимир уже давно заслужил звание культурной столицы".Фото: Валерия Рудометова
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В понедельник в Центре культуры и искусства на Соборной чествовали тех, кто дарит праздник окружающим: работников дворцов культуры, школ искусств, муниципальных парков, библиотек, руководителей творческих коллективов. 25 марта, когда в России отмечается День работников культуры, был организован праздник уже для них самих - большой концерт, перед которым со словами благодарности в адрес работников культуры выступили руководители города Владимира.

Мало сохранять — надо развивать

Обращаясь к переполненному залу, глава администрации Владимира Андрей Шохин сказал, что жителям Владимира повезло - ведь на свете немного городов с такими богатыми историческими, духовными и культурными традициями. Шохин считает, что эти традиции нужно развивать и делать интересными для горожан разных поколений. И у творческих людей города Владимира это блестяще получается.

- Куда стремится ребенок пойти после основной школы? В различные кружки, в детские школы искусств, в библиотеки. И это в первую очередь заслуга работников культурных учреждений, которые могут заинтересовать и развить новые таланты. Судя по тому, как вы организовываете праздники на наших городских площадках, Владимир уже давно заслужил звание культурной столицы, - уверен он. Градоначальник подчеркнул, что культурные работники трудятся тогда, когда другие отдыхают, делая нашу жизнь духовно ярче и богаче.

Глава города Ольга Деева отметила, насколько нелегок труд работников культуры - ведь для того, чтобы достичь результатов, нужно отдать много сил, а иногда и бессонных ночей.

- Чтобы любой праздник и представление сделать достойными, нужно быть сразу и организатором, и певцом, и сценаристом, и костюмером. И мы очень рады, что во Владимире сформировался коллектив творческих людей, радеющих за свое дело. Вы — сила, которая приносит радость всем жителям и они каждый раз с уважением и благодарностью приходят на ваши праздники, - сказала Ольга Деева.

Культура — на высоком уровне

В форме концерта подвели итоги городской премии «Владимирская вишня». В ней было несколько номинаций: в каждой - один победитель. Статуэткой «Владимирской вишни» награждали за лучшие проекты. Итак, в номинации «За рамками обыденности» победил парк культуры и отдыха «Дружба». Победу в номинации «Творчество без границ» одержала ДШИ №2. За «Проект года» победу одержал Дом культуры молодежи. Ансамблю «Вишенка» досталась победа в номинации «Навстречу успеху», а Дому культуры мкр Оргтруд – в номинации «Высший пилотаж». Свои победы одержали камерный хор «Распев» (номинация «Творческие горизонты») и гендиректор компании «Триколор М» Александр Чехлов (Номинация «Я люблю Владимир»)

Начальник управления культуры и туризма администрации города Владимира Алина Ведехина поблагодарила своих коллег, мастеров культуры, за ежедневный труд:

- Вы качественно, с любовью и радостью творите и созидаете! - сказала она.

КОНКРЕТНО

В 2018 году управление культуры и туризма администрации города Владимира и 48 муниципальных учреждений культуры организовали почти 8 тысяч культурно-досуговых мероприятий. Услугами городских учреждений культуры воспользовались более 2,6 млн чел.

Несмотря на крайне напряженный городской бюджет, администрация города Владимира улучшает материальную базу учреждений культуры и дополнительного образования. Проведены ремонтные работы 6 зданий учреждений культуры, приобретаются оборудование, инвентарь и учебные пособия. А городские музыкальная школа, школа хореографии и детские школы искусств получили 11 новых пианино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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