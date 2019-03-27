2019-03-26T17:56:29+03:00
Общество

Ремонт идет - «пекинка» встанет

Какие участки трассы М-7 будут ремонтировать в этом году?
Алексей СУХОВ
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Пекинку все чаще ремонтируютПекинку все чаще ремонтируютФото: Антон Ноздрин
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Приход весны — это не только когда грачи прилетели, но еще и тот момент, когда на улицах появляется дорожная техника, дороги перекрываются ради капитальных и не очень ремонтов, а в городах пробки становятся еще длиннее.

Вот и на федеральной трассе М-7 во Владимирской области начинается пора перекрытий и сужений. Причем первое «узкое место» из-за ремонта появится на карте 33 региона уже на следующей неделе - с 1 апреля.

В этот день ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» начнет капитальный ремонт трассы на участке возле села Ворша в Собинском районе. Длина ремонтируемого участка составит 2 километра (с 161 по 163 км). Проезжую часть сузят до двух полос (по одной в каждом направлении вместо четырех, как сейчас). Ширина каждой полосы движения на период ремонта составит 3,5 метра. Максимальная скорость движения тоже будет ограничена — 40 км/ч.

Помимо полной замены дорожного полотна на участке планируется построить систему водоотвода, а также сделать разворотную петлю. На трассе появятся новые дорожные знаки и барьерное ограждение, а также будут обустроены автобусные остановки.

Кстати, изначально планировалось, что ремонт должен завершиться в сентябре, однако сейчас в дорожном управлении говорят, что работы закончатся лишь в ноябре.

А 15 апреля ремонт начнется у поселка Демидово (сразу после Лакинска, если ехать в сторону Москвы). Здесь будут менять асфальт на 300 метрах дороги. Количество полос также сузят до двух. Ширина полос также будет 3,5 метра. Закончится ремонт 1 августа.

- По сути, это все новые ремонты в этом году, - рассказал Александр Полянский, пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород». - Остальные работы уже идут. Например, во Владимире, где мы планируем закончить с ремонтами в черте города осенью. Где-то в сентябре-октябре.

Наконец, самый объемный ремонт идет в Покрове. Он ведется уже несколько лет. И в этом году не закончится. Там все работы завершатся лишь в 2021 году. Дело в том, что 2 километра трассы хотят довести до технической категории 1-б, и весь ремонт состоит из семи этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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