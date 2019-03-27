Владимирские студенты стали кулинарными чемпионами России благодаря стейку и картофельному гратену

Студенты-кулинары владимирского колледжа экономики и права до последнего не знали, что будут готовить на всероссийском кулинарном чемпионате, который прошел 20-22 марта в Москве. Они участвовали в лиге юниоров в номинации «Черный ящик» и даже не догадывались, какие именно продукты им достанутся.

- Мы получаем основные продукты и всего двадцать минут дается на то, чтобы решить, что мы будем делать и придумать подачу. В нашем «черном ящике» оказалась говядина, помидоры, картофель и лук порей. Исходя из этого, мы приготовили стейк и рулет из говядины и два гарнира – картофельный гратен с сыром и морковное пюре с бланшированными овощами. И дополнительно подавали два соуса – грибной и томатный, - рассказала Диана Глистина.

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Успеть за десять дней

Диана и Артем не первый раз участвуют в кулинарных битвах, пробовали свои силы и в чемпионате.

- Это не так страшно, как в первые разы, к тому же мы уже успели поработать на производстве, накопить некоторый опыт, - рассказывает Диана. – Наш преподаватель Анди Мартин научил нас всему, а занятия с бренд-шефом «Вознесенской слободы» Кириллом Синичкиным помогли придать лоск. Готовясь к этому чемпионату, мы отработали все до такой степени, что было без разницы, что попадется – мы приготовили бы абсолютно все. Нельзя сказать, что мы были уверены в победе - мы в ней никогда не уверены, но мы выложились и показали, на что способны. Главное - мы сработались, мы одна команда. Такие конкурсы учат очень быстро соображать.

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Фонтан из раковины

Не обошлось на чемпионате и без форс-мажора. Когда напарники готовили свои шедевры, у раковины сорвало кран и вода стала заливать все вокруг.

- Нам было наплевать, что мы что-то не успеем приготовить, мы сразу брпосились спасать помощника, который мыл с нами посуду, потому что он просто тонул под напором горячей воды. А потом мы стояли в луже и готовили. Нас остановили на десять минут, пока устраняли потоп, а потом эти десять минут добавили. Но больше никаких поблажек от судей не было. Но это немного разрядило атмосферу, потому что сначала все было очень строго.

Самым сложным на чемпионате для владимирцев стало не готовить в экстремальных условиях, а выйти под прицел множества камер на глазах десятков зрителей и болельщиков.

- Судьи все очень доброжелательны, но в любой момент могли подойти и спросить, что ты делаешь, как планируешь использовать этот продукт, почему именно так. Но все вопросы строго по делу, специально никто не отвлекает, - вспоминает Артем.

Победителей конкурса выбирало жюри, куда входили повара с огромным опытом из Китая, Венгрии, Америки и Германии. Они не только пробовали блюда участников .оценивая вкус и подачу, но и давали обратную связь. Например, венгерский шеф с помощью переводчика оценил сочное мясо и нежное пюре владимирских студентов. Впрочем, вкусно у них получилось абсолютно все. Итог - первое место!

С холста – на тарелку

Артем Сибирев признается, что готовить любит с детства и каждый день демонстрирует свое искусство не только на работе, но и дома.

- Для себя, для мамы и сестры, для девушки готовлю постоянно, но обычно это домашняя еда, не ресторанные блюда. Хотя на праздники могу приготовить что-то экзотичное, - говорит он.

А Диану к выбор профессии подтолкнула страсть к рисованию.

- Я занималась в художественной школе и однажды мама мне подсказала: «А почему бы тебе не перенести все с холста в тарелку?» Сначала мне не очень нравилась теория, но сейчас я прониклась и ни на что не променяю свою профессию!

Теперь в планах друзей вновь участвовать в чемпионате Chef a la Russe, но уже на во взрослой лиге и вновь завоевать победу.