А у нас в квартире газ, где же проверяющий?

Все законопослушные владимирцы, заключив договоры на техобслуживание газовых плит и колонок, стали ждать массовых регулярных проверок. А после ужасных случаев в нескольких городах России этой зимой, когда старое газовое оборудование становилось причиной взрывов в жилых домах, по Владимиру пошли слухи, что людей начнут еще и заставлять менять старые газовые плиты и колонки на новые. За свой счет!

Как же на самом деле должны проверять газовое оборудование?

- Каких-то особых проверок нет, - ответили нам в компании «Газпром газораспределение Владимир». - Компания работает в прежнем режиме. Техобслуживание проводится по обычному графику, диагностика старого оборудования ведется также в прежнем формате.

Что же это за формат? Если у вас заключен договор (а после 2017 года, когда началась активная борьба со всеми не заключившими, он должен быть у вас заключен — иначе штраф), раз в год к вам должны прийти сотрудники компании «Газпром газораспределение Владимир».

Председатель правления ВРОО «ЖКХ контроль» по Владимирской области Альберт Русанен заявил, что на сегодняшний день по области уже было заключено 99,7% договоров.

- Чуть-чуть не хватило до ста, но тут проблема в том, что некоторые жильцы просто не находятся дома, кто-то покупает квартиры и уезжает жить на Дальний Восток, например, не оставляя ключи соседям. Найти владельцев там, мы к сожалению не можем, но такие ситуации представляют опасность для абонентов, - добавил Альберт Русанен.

График проверок размещен на сайте компании — https://www.vladoblgaz.ru. Я вот, например, живу на улице Фатьянова. Ко мне придут по графику в июне, предупредив заранее. Это и есть техобслуживание. Оно платное и подорожало с 1 января примерно на 30 рублей.

Кроме того, если у вас старая газовая колонка или газовая плита, а таковыми они считаются после 10 лет верной службы, вы должны заключить с управляющей компанией договор на диагностику вашей плиты, колонки, котла и так далее. Стоит это для владимирцев 571 рубль ежегодно. Теперь специалисты во время техобслуживания должны проверить вашу плиту (колонку…) на исправность. Если все в порядке, то ничего менять не надо. Ну, а если плита не работает, то придется купить новую.

Любой абонент также имеет право проверить, а выполняются ли условия договора? По условиям, минимум раз в год к нему должен приходить специалист и проводить минимальный перечень работ, указанный ниже. Если же абонент заплатил деньги, но к нему никто не пришел — об этом надо сообщить. Благо, есть орган, который осуществляет надзор — государственная жилищная инспекция.

Они также имеют право проверить и абонента на отсутствие договора или не соблюдение его пунктов. В случае выявлении нарушений, или не заключения договора — штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Доказать виновность абонента будет довольно трудно, по словам газовиков, в зале суда просто не может быть такого термина, как «недопуск в квартиру». Организациям же, обязанным проводить техническое обслуживание, в случае неисполнения обязанностей грозит куда более серьезная санкция в виде штрафа от 100 тысяч рублей, что по словам представителей АО «Газпром газораспределение Владимир» - серьезная стимуляция надлежащим образом выполнять свою работу.

КОНКРЕТНО

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ВАЖНО

Минимальный перечень работ, проводимых при техобслуживании и ремонте

1. Осмотр целостности газового оборудования, наличия свободного доступа к нему, состояния окраски и креплений газопровода.

2. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств, их работоспособности, смазка отключающих устройств.

3. Разборка и смазка кранов.

4. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.

5. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.

6. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.

СПРАВКА «КП»

Как я узнаю, что ко мне придут газовики

В графике нет точной даты прихода сотрудников газовой службы, только месяц. Поэтому за неделю до прихода, вас должны оповестить, что такого-то числа к вам придут. Сделать это могут по телефону (если он указан в договоре) или кинув оповещение к вам в почтовый ящик. В указанное время собственник