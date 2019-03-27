Во Владимире из 30 палаток с шаурмой только две признали безопасными

«Народный контроль» проверил: можно ли есть во Владимире шаурму и чем это закончится? Активисты купили недорогое, но питательное блюдо в 30 самых популярных киосках города. Но не съели, а передали на исследования, по результатам которых выяснилось: шаурма-то вкусная, но опасная. Только две шаурмы, купленные у «Крейсера» и на ул. Добросельской, у д. 169Б, оказались безопасными. Все остальные содержали в себе самую разную инфекцию...

- Мы не первый год сотрудничаем с «Народным контролем», все данные они присылают нам. И на основании всех нарушений специалисты Роспотребнадзора организуют внеплановую проверку. Обычно дело доходит до суда, потому что вся информация от активистов подтверждается. Везде мы находим нарушения: в маленьких торговых точках нет ни туалета, ни раковины. А от этого и возникают различные инфекции. Также везде неприкрытые продукты и грязь, - говорит официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - Шаурма - наша беда. Мы закрываем одни точки, мгновенно появляются другие.

Вот несколько точек, где «Народный контроль» вместе с Владимирской областной ветеринарной лабораторией выявил кишечную палочку, сальмонеллу и стафилококк: рынок на ул. Батурина, «Кухня Нью-Йоркской бабушки» на ул. Вокзальной и Октябрьском проспекте, «Шаурма Хауз» на Большой Московской, «Мастер Донер» на Чайковского и другие популярные точки. С полным списком можно ознакомиться здесь https://vladimir.er.ru/news/2019/3/26/shaurma-vkusnaya-no-opasnaya/. Чем чревата шаурма с сальмонеллой и стафилококком? Все инфекции не смертельны, но очень неприятны: последствия, как правило - длительное расстройство желудка (до 5 суток). Но это для взрослого, дети переносят инфекцию тяжелее.

Если проверки Роспотребназдора найдут нарушения, то предприятие будет закрыто на срок от 30 до 90 суток для устранения проблем.

- Чем больше угроз здоровью, тем больше срок приостановки работы. Если же в течение этого времени нарушения не устранены, предприятие общественного питания закрывают уже навсегда, - отмечает Марина Колтунова. - Как правило, сальмонеллы появляются из-за того, что в точках нет воды и туалета — это самое грубое нарушение. И оборудовать это, в принципе, нереально! Когда суд, например, выносит решение, чтобы провели водопровод, хозяева общепитов не этого не делают — это им невыгодно. После 90 дней у нас повторная проверка, после нее суд выносит решение, чтобы совсем закрыть точку.